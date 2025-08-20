В Совфеде назвали важное условие для встречи Путина и Зеленского Сенатор Джабаров: переговоры Путина и Зеленского не обойдутся без участия Трампа

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не обойдутся без участия главы Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, с трудом представляется, как украинский лидер после многочисленных оскорблений в адрес России встретится с Путиным. Кроме того, подчеркнул сенатор, Зеленский — нелегитимный президент, поэтому все его высказывания и договоренности стремятся к нулю.

Я думаю, что если будет встреча Путина и Зеленского, то американцы будут третьим участником. Чувствую, что без Трампа не обойдутся. Во-первых, с какими глазами тот же Зеленский встретится с нашим президентом, когда до этого неоднократно говорил всякие гадости в адрес нашей страны? Во-вторых, в качестве кого он будет выступать? Он нелегитимен, он просроченный президент, и чтобы он ни сказал, сила этих высказываний, договоренностей с ним будет стремиться к нулю, — высказался Джабаров.

Член Совфеда отметил, что у Трампа играют личные амбиции и он хочет показать себя главным организатором и творцом российско-украинских переговоров. Однако, подчеркнул сенатор, двусторонняя встреча Путина и Зеленского пока слабо представляется.

Ранее Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече Путина и Зеленского. По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы переговоры сначала прошли в двустороннем формате.