Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 17:50

В Совфеде назвали важное условие для встречи Путина и Зеленского

Сенатор Джабаров: переговоры Путина и Зеленского не обойдутся без участия Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не обойдутся без участия главы Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, с трудом представляется, как украинский лидер после многочисленных оскорблений в адрес России встретится с Путиным. Кроме того, подчеркнул сенатор, Зеленский — нелегитимный президент, поэтому все его высказывания и договоренности стремятся к нулю.

Я думаю, что если будет встреча Путина и Зеленского, то американцы будут третьим участником. Чувствую, что без Трампа не обойдутся. Во-первых, с какими глазами тот же Зеленский встретится с нашим президентом, когда до этого неоднократно говорил всякие гадости в адрес нашей страны? Во-вторых, в качестве кого он будет выступать? Он нелегитимен, он просроченный президент, и чтобы он ни сказал, сила этих высказываний, договоренностей с ним будет стремиться к нулю, — высказался Джабаров.

Член Совфеда отметил, что у Трампа играют личные амбиции и он хочет показать себя главным организатором и творцом российско-украинских переговоров. Однако, подчеркнул сенатор, двусторонняя встреча Путина и Зеленского пока слабо представляется.

Ранее Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече Путина и Зеленского. По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы переговоры сначала прошли в двустороннем формате.

Украина
Россия
Владимир Зеленский
Владимир Путин
переговоры
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный стример умер в прямом эфире после издевательств
Застрявшая на вершине горы альпинистка из России не выжила? Что известно
Стало известно о возможностях военных врачей ВС России на передовой
«Черная Луна» скоро взойдет? Когда придет вестник апокалипсиса, подробности
Прическа ребенка бойца СВО спровоцировала жесткий конфликт в регионе России
100 носок — легко: как выглядит одежда, которая живет дольше одного сезона
Агроном дала советы, как подготовить огороды к холодам
Жителю Новокузнецка заплатят 70 тысяч за участие в необычном ДТП
«Зайка»: психиатр указал на одну деталь в Зеленском на встрече с Трампом
Любитель люксовых отелей и мидий пять месяцев водил подписчиков за нос
Возросло число погибших при взрыве на заводе «Эластик»
ВС России создали уникальный образец вооружения
Раскрыто, какое наказание грозит родившей в турецком аэропорту студентке
В Думе рассказали о депортации украинцев из США на фронт
Пьянство Карла III, болезнь Миддлтон: кто проклял королевскую семью?
В Совфеде назвали важное условие для встречи Путина и Зеленского
Окровавленные девочки на кладбище: Златоустовский Паук рвется на свободу
Дочь погибшего на СВО бойца ВС России обделили выплатой
«Может привести к катастрофе»: Макрон осудил новую операцию Израиля в Газе
«Может пакостить»: назван главный интересант срыва переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.