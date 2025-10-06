Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 16:12

«Противника нужно уничтожать»: депутат об ответе на удары ВСУ по Белгороду

Депутат Колесник допустил удар «Орешником» по атакующим Белгород бойцам ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные могут нанести удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по атакующим Белгородскую область бойцам ВСУ, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, для защиты приграничных территорий необходимо выявлять и уничтожать огневые точки противника.

В Белгородской области очень длинная граница, большое расстояние. Конечно, довольно сложно перекрыть ее всю. Необходимо выявлять и наносить удары по точкам, откуда исходят огневые налеты по нашим городам и селам, находящимся в приграничье. Я думаю, что в Генштабе уже разработаны планы: отодвигать серую зону, а также наносить тяжелые массированные удары. Вразумлять кого-то нет смысла, противника нужно уничтожать. Вразумление можно применять к детям, но с той стороны находятся взрослые люди, и их могут вразумить только «Искандер», «Кинжал» и «Орешник», которых они боятся. Давно мы что-то ими не пользовались, — высказался Колесник.

Он отметил, что комплексный подход уже дает свои результаты, а усиление плотности огня по позициям ВСУ не позволит им даже «приподняться». По словам депутата, период увещеваний закончился и сейчас начинаются реальные действия, которые противник скоро почувствует.

Наши войска, авиация, дроны, артиллерия — все это работает по ВСУ. Штурмовики нормально отрабатывают и разведчики, которые выявляют районы сосредоточения и нахождения этих огневых точек, которые наносят удары по нашим войскам в приграничье. Мое мнение, что нужно усилить плотность огня по этим точкам, чтобы они больше не приподнимались. Не стоит сильно разбираться в том, что там и как. Мы пытались их вразумить, но это не принесло результатов. Увещевания закончились, и сейчас начинаются реальные действия — они скоро это почувствуют, — подытожил Колесник.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин выразил мнение, что ночной налет 251 беспилотника ВСУ на российские регионы может быть связан с заседанием Нобелевского комитета по присвоению премии мира. По его словам, Киев обычно устраивает столь массированные атаки перед мероприятиями, на которых президент Украины Владимир Зеленский может выступить с просьбой о финансовой поддержке.

