21 августа 2025 в 14:12

В России захотели повысить зарплаты работникам необычным способом

Депутат Гусев призвал ограничить зарплаты руководителей в пользу сотрудников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для сокращения доходного разрыва в стране необходимо ограничить заработки руководителей компаний, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с ОСН. По его мнению, такая мера поможет повысить реальные доходы наемных работников.

Гусев напомнил, что на фоне высокой инфляции в последние годы уровень зарплат в стране не успевает за ростом цен. Он отметил, что разрыв в оплате труда между топ-менеджментом и обычными сотрудниками достиг критических масштабов.

Парламентарий выступил за перераспределение доходов внутри компаний, предложив ввести норматив, ограничивающий максимальную зарплату в зависимости от минимальной. Также он упомянул инициативу, согласно которой сотрудники, проработавшие в компании более пяти лет, должны получать обязательную тринадцатую зарплату.

В другом нашем законопроекте речь идет о том, что если сотрудник проработал в организации более пяти лет, то он имеет право на тринадцатую зарплату — это становится обязательной процедурой для организации, — добавил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя предложение своего коллеги Гусева выплачивать премии к отпуску сотрудникам, проработавшим в компании от пяти лет, заявил NEWS.ru, что дополнительную премию в первую очередь заслуживают работники здравоохранения и образования, а также социальной и культурной сфер. При этом он подчеркнул, что некоторые коммерческие компании уже используют такой метод мотивации работников.

