Удар F-16 под Курском, секретные файлы, «Айдар»: ВСУ атакуют РФ 21 августа

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Иностранного шпиона, работающего на Службу безопасности Украины (СБУ), задержали в Дагестане при попытке вывезти секретные военные документы. Истребители F-16, полученные Киевом от Запада, предположительно, нанесли удары по курскому приграничью. Воронежская область частично осталась без света и железнодорожного сообщения после налета беспилотников ВСУ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Полсотни беспилотников попытались атаковать регионы РФ

В ночь на 21 августа украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на девять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 49 дронов.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 21 — было уничтожено над Ростовской областью. Семь воздушных целей ликвидировали над Воронежской, пять — над Белгородской, по три — над Брянской и Калужской областями, четыре — над Крымом. Силы ПВО подавили два летательных аппарата над Орловской и по одному — над Курской и Тульской областями. Еще два беспилотника сбили над Черным морем.

Жители Воронежской области остались без света из-за налета дронов ВСУ

Объект энергетики в Воронежской области получил повреждения в результате падения БПЛА ВСУ, заявил глава региона Александр Гусев. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов», — написал губернатор в Telegram-канале.

Из-за падения обломков дронов было приостановлено движение поездов на перегоне между станциями Журавка и Райновская. Как объяснили в РЖД, отсутствовало напряжение в контактной сети. Впоследствии железнодорожное сообщение было восстановлено.

Лесовоз попал под удар украинского FPV-дрона в Брянской области

Украинские войска целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз в поселке Новый Варин в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Есть жертвы и пострадавшие. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«Один мирный житель погиб, еще один мужчина ранен. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — сказано в сообщении.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под Ростовом загорелось промышленное предприятие после налета БПЛА ВСУ

Промышленное предприятие загорелось в Новошахтинске Ростовской области из-за падения обломков сбитых украинских беспилотников, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, никто не пострадал.

Он уточнил, что БПЛА направлялись в сторону Новошахтинска, Каменска, Донецка, а также Миллеровского, Белокалитвинского и Тарасовского районов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В Дагестане задержали украинского шпиона с секретными документами

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане на границе с Азербайджаном иностранца, сотрудничающего с СБУ. По данным Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы, подозреваемый перевозил секретные документы военного характера.

«Задержан завербованный Службой безопасности Украины гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз-оглы 1989 г. р., осуществлявший операцию по вывозу с территории России материалов служебного характера», — говорится в публикации ФСБ.

На допросе мужчина рассказал, что изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон, которые были похищены у сотрудника российского военно-промышленного комплекса. Он собирался отправить материалы на Украину. Мужчина действовал по указанию брата, агента СБУ. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Гладков назвал число пострадавших в результате ударов ВСУ по Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 45 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 107 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены один многоквартирный и 14 частных домов, складское помещение, фермерское хозяйство, линии электропередачи, газовая труба, социальный объект, железнодорожная цистерна, четыре грузовых и 13 легковых автомобилей.

По словам губернатора, ранения получили восемь человек, в частности трое военнослужащих. В селе Борки пострадал боец самообороны, а в районе населенного пункта Дунайка — сотрудник подразделения «Орлан» и боец самообороны.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

Украинские истребители атаковали Курскую область

Telegram-каналы сообщили, что накануне истребители F-16 ВСУ атаковали Курскую область. По сведениям канала, самолеты сбросили управляемые авиабомбы в окрестностях приграничного села Теткино.

Отмечается, что украинская авиация усилила активность в этом направлении, в том числе был зафиксирован пролет Су-27. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Су-27 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-каналы сообщили о попытке группы украинских штурмовиков прорвать российскую границу в районе Теткино. Бойцы ВС РФ отразили атаку.

По информации Telegram-каналов, границу РФ пыталась пересечь группа из состава 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Детали операции и точное количество потерь противника не уточняются. Российское Минобороны не комментировало эту информацию.

В ДНР оценили последствия ударов ВСУ по региону

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике было зафиксировано три случая ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили семь боеприпасов по населенным пунктам на Горловском и Донецком направлениях. Повреждения получили жилой дом и два инфраструктурных объекта. Сведений о пострадавших не поступало.

Читайте также:

Колоссальные потери ВСУ, уничтожение танков: новости СВО на утро 21 августа

Уничтожили крупнейшую нефтебазу юга Украины: что будет со снабжением ВСУ?

Родной брат депутата Госдумы Милонова погиб на СВО: что известно, прощание

Путин пригласил Зеленского в Москву? Ответ Киева, когда будет встреча