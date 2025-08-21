Обломки дрона ВСУ приостановили движение поездов в Воронежской области

В Воронежской области из-за падения фрагментов беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины приостановлено движение поездов, сообщила пресс-служба РЖД. Речь идет о перегоне между станциями Журавка и Райновская, где отсутствует напряжение в контактной сети.

Минобороны России эту информацию не комментировало. Также стало известно, что для координации восстановительных работ создан оперштаб.

Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что дежурными силами противовоздушной обороны России в одном из районов на юге региона обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших не было. Минобороны России эти сведения не комментировало.

Кроме того, в поселке Новый Варин Климовского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз. В результате удара погиб местный житель, еще один был доставлен в больницу.

До этого в Новом Осколе Белгородской области после удара БПЛА загорелся грузовой автомобиль. Огонь был оперативно ликвидирован.