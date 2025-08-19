Путин пригласил Зеленского в Москву? Ответ Киева, когда будет встреча

В разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин предложил провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве, сообщил телеканал BFMTV. Что об этом известно, согласился ли на это Киев?

Что известно о приглашении Зеленского в Москву

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главы РФ и США созвонились вечером 18 августа, их разговор длился 40 минут. Трамп прервал встречу с европейскими лидерами и президентом Украины, чтобы поговорить с Путиным. После этого консультации в Белом доме продолжились.

«Как стало известно от источников, близких к ситуации, Владимир Путин [во время этого звонка] предложил Владимиру Зеленскому встретиться в Москве», — говорится в материале.

Кремль не подтверждал попавшие в СМИ подробности разговора.

AFP со ссылкой на источник сообщило, что Зеленский, находившийся во время звонка в Белом доме, сразу ответил «нет». Лично он не комментировал эту информацию.

Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что главной темой разговора с Путиным 18 августа была организация двусторонней встречи с Зеленским.

«Я ему [Путину] сказал: мы организуем встречу с Зеленским, вы и он встретитесь, а потом, если все сработает, я [тоже] приеду, и мы все завершим. <...> Надеюсь, президент Путин будет хорошим. А если нет, то это будет жесткая ситуация. И я надеюсь, что президент Зеленский сделает то, что он должен сделать, — а он должен проявить некоторую гибкость. Потому что ситуация плохая», — сказал Трамп.

Где может пройти встреча Путина и Зеленского

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Путин в ходе беседы с Трампом согласился на встречу с Зеленским. Кремль эту информацию не подтверждал.

«Да, я был там. И в этом разговоре, знаете, что из него вышло, — президент предложил, чтобы Зеленский и Путин встретились. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать такую встречу. Это, безусловно, было бы беспрецедентно. И если все пройдет хорошо, то, надеюсь, следующая встреча будет уже между президентами Путиным, Трампом и Зеленским, где мы рассчитываем финализировать соглашение», — рассказал Рубио.

Место встречи пока не определено. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести переговоры в Женеве. Его поддержали в Швейцарии. Альпийская страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который в 2023 году выдал ордер на арест Путина, но глава МИД Иньяцио Кассис заверил, что российскому лидеру предоставят иммунитет на переговоры.

«Охотно верим (нет)», — прокомментировал Telegram-канал «Папочка Канцлера».

Источник в Белом доме заявил Reuters, что встреча пройдет в Венгрии: она не признает мандата МУС, а премьер-министр Виктор Орбан находится в хороших отношениях с Путиным и Трампом (но в плохих — с Зеленским).

Орбан пока не комментировал возможность проведения встречи. Он приветствовал результаты переговоров на Аляске: по его словам, Путину и Трампу удалось снизить риск начала третьей мировой войны.

