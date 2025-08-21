Политолог ответил, станет ли Украина для США вторым Израилем

Вашингтон не станет предоставлять Киеву гарантии безопасности по принципу Израиля из-за отсутствия в американском истеблишменте мощного проукраинского лобби, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он отметил, что фундаментальное отличие заключается в природе отношений: поддержка Израиля является взаимовыгодным стратегическим партнерством, подкрепленным влиятельным лобби и финансовыми вливаниями в экономику США.

Почему Вашингтон не предоставит Киеву гарантии безопасности, как с Израилем? С Израилем США не обращаются как с инструментом. В США очень сильное израильское лобби и очень много долларовых миллиардеров. Они как раз еврейского происхождения. Они имеют деньги, а это источник власти. Они вкладываются в экономику США или продвигают интересы США на внешнеполитическом уровне, поэтому здесь все обоюдно. А Украина не играет такую же роль, как Израиль, — пояснил Перенджиев.

По словам военного политолога, роль Украины для Запада ограничивается его функцией инструмента в прокси-войне против России. Он указал на то, что ценность в этом для США уже снижается, в то время как для ключевых европейских стран это еще сохраняет свое значение.

Президент Украины Владимир Зеленский много хочет. Украиной Европа дорожит не в том смысле, что беспокоится о ней. Здесь беспокойство именно в рамках того, что Украина — это инструмент ведения прокси-войны против России. Если Европе Украина еще нужна как инструмент, прежде всего, наверное, Великобритании, Франции и Германии, то США, я думаю, она уже не нужна. Поэтому заботиться об Украине как о равном и нужном государстве для США, я думаю, вряд ли нужно, — резюмировал Перенджиев.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом пока не возьмет на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, Вашингтон открыт для разговора по этой теме, но сначала необходимо понять, что требуется для завершения конфликта.