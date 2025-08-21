Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 12:43

Политолог ответил, станет ли Украина для США вторым Израилем

Политолог Перенджиев: США не дадут Украине гарантии по принципу Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон не станет предоставлять Киеву гарантии безопасности по принципу Израиля из-за отсутствия в американском истеблишменте мощного проукраинского лобби, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он отметил, что фундаментальное отличие заключается в природе отношений: поддержка Израиля является взаимовыгодным стратегическим партнерством, подкрепленным влиятельным лобби и финансовыми вливаниями в экономику США.

Почему Вашингтон не предоставит Киеву гарантии безопасности, как с Израилем? С Израилем США не обращаются как с инструментом. В США очень сильное израильское лобби и очень много долларовых миллиардеров. Они как раз еврейского происхождения. Они имеют деньги, а это источник власти. Они вкладываются в экономику США или продвигают интересы США на внешнеполитическом уровне, поэтому здесь все обоюдно. А Украина не играет такую же роль, как Израиль, — пояснил Перенджиев.

По словам военного политолога, роль Украины для Запада ограничивается его функцией инструмента в прокси-войне против России. Он указал на то, что ценность в этом для США уже снижается, в то время как для ключевых европейских стран это еще сохраняет свое значение.

Президент Украины Владимир Зеленский много хочет. Украиной Европа дорожит не в том смысле, что беспокоится о ней. Здесь беспокойство именно в рамках того, что Украина — это инструмент ведения прокси-войны против России. Если Европе Украина еще нужна как инструмент, прежде всего, наверное, Великобритании, Франции и Германии, то США, я думаю, она уже не нужна. Поэтому заботиться об Украине как о равном и нужном государстве для США, я думаю, вряд ли нужно, — резюмировал Перенджиев.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом пока не возьмет на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, Вашингтон открыт для разговора по этой теме, но сначала необходимо понять, что требуется для завершения конфликта.

Украина
Европа
США
Израиль
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист раскрыл, почему зарплаты россиян отстают от инфляции
Один из мощных ночных прилетов по заводу на Украине попал на видео
В Госдуме рассказали, когда повысят зарплату силовикам
В России захотели повысить зарплаты работникам необычным образом
Пассажир потерял сознание и умер на борту самолета
В ГД возмутились идеей депутата Рады включить ДНР и ЛНР в границы Украины
Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины
Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой
Россиянин ограбил ПВЗ, угрожая 17-летней работнице ножом
Мигрант-дачник замаскировал среди арбузов плантацию конопли
Валуев расстроился от безнаказанности провалившей гендерный тест боксерши
Петербургский мошенник получил срок за обман пенсионерки на 5 млн рублей
В Госдуме раскрыли истинные цели операции Израиля в Газе
Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ
Удар F-16 под Курском, секретные файлы, «Айдар»: ВСУ атакуют РФ 21 августа
«Вызовет ослабление»: в Европе оценили риски принятия Украины в ЕС
Названы продукты, которые не стоит смешивать с алкоголем
Россиянку госпитализировали после взрыва на АЗС в Новосибирске
Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд
Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.