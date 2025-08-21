Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 07:35

Вэнс раскрыл, предоставят ли США гарантии безопасности Украине

Вэнс: США пока не будут предоставлять Украине гарантии безопасности

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

США пока не возьмут на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины, заявил телеканалу Fox News вице-президент страны Джей Ди Вэнс. Он отметил, что Вашингтон открыт для разговора по этой теме, но сначала необходимо понять, что требуется для завершения конфликта.

Соединенные Штаты открыты для разговора, но мы не собираемся брать на себя обязательства, — сказал Вэнс.

Вице-президент США добавил, что Европе придется взять на себя большую часть бремени по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что данный вопрос касается, прежде всего, стран этого континента.

Ранее Вэнс заявил, что администрация США получила конкретные детали переговорных позиций Российской Федерации и Украины. Он отметил, что Вашингтон активно работает над анализом полученной информации.

Ключевыми аспектами переговоров являются вопросы гарантий безопасности Украины и территориального размежевания. Вэнс отметил, что процесс осмысления и выработки окончательной позиции еще не завершен.

До этого стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает дипломатические усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины. Официальные представители Белого дома заявили о взаимодействии с российскими и украинскими партнерами с целью организации двусторонней встречи.

США
Джей Ди Вэнс
Украина
гарантии безопасности
