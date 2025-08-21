«Взаимодействие продолжается»: США работают с РФ и Украиной для переговоров

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает дипломатические усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины. Официальные представители Белого дома заявили о взаимодействии с российскими и украинскими партнерами с целью организации двусторонней встречи.

Президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействие с российскими и украинскими представителями над двусторонней встречей, — информирует телеканал Fox News, ссылаясь на официальное заявление администрации.

Инициатива направлена на прекращение боевых действий и достижение мирного решения длительного противостояния. В подготовке переговоров активное участие принимает команда Совета национальной безопасности.

Конкретные детали относительно формата, места и времени проведения потенциальной встречи пока не раскрываются. Дипломатические источники подчеркивают сложность организации такого рода мероприятий в условиях сохраняющейся напряженности.

Ранее New York Times сообщал, что Кремль сохраняет жесткую позицию в вопросе о возможности прямых переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Для Москвы такие переговоры имели бы смысл лишь для закрепления победы и принятия украинской стороной всех требований России.