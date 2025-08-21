Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 01:14

Названа причина, по которой Путин может встретиться с Зеленским

NYT: Путин встретится с Зеленским только для подписания капитуляции Киева

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Кремль сохраняет жесткую позицию в вопросе о возможности прямых переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет The New York Times. Для Москвы такие переговоры имели бы смысл лишь для закрепления победы и принятия украинской стороной всех требований России, утверждает издание.

Эксперты полагают, что Кремль пойдет на это только для того, чтобы принять капитуляцию со стороны Киева. Встреча должна узаконить согласие Зеленского на ключевые требования Москвы, говорится в статье.

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявил, что у президента Украины нет иного выхода, кроме как пойти на утрату территорий ради достижения мира. По его словам, это общеизвестный факт. Эксперт отметил, что нынешние позиции Киева являются наилучшими, так как со временем они будут лишь ослабевать.

До этого американский президент Дональд Трамп заявлял, что если саммит на Аляске пройдет успешно, то вскоре будет проведена трехсторонняя встреча с участием США, России и Украины. При этом политик, выступая перед журналистами, подчеркнул, что пройти она должна «почти незамедлительно».

Владимир Путин
Владимир Зеленский
капитуляция
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США озвучили, сколько может стоить размещение военных в Вашингтоне
В Сирии ликвидировали одного из кандидатов на место главаря ИГ
Мощные взрывы прогремели в украинской столице
Названа причина, по которой Путин может встретиться с Зеленским
Израиль начал наступление на Газу: что известно, заявления ЦАХАЛ и ХАМАС
«Слишком рано»: в ФРГ оценили идею отправить военных на Украину
Его убил Сталин? Кто и как ликвидировал Троцкого на самом деле
Хулиганы на частном итальянском пляже довели до приступа 75-летнего туриста
Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата не берут в зону СВО
Слухи о раке, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Анна Фроловцева
«Лидирует»: Мишустин назвал место России на рынке по добыче урана
Народные приметы 21 августа: Ветер Мирона предскажет январь и судьбу
Женщина и ребенок попали под удар ВСУ в Запорожской области
Трамп перепутал две страны на букву «А»
В Раде решили юридически закрепить часть территорий ЛНР и ДНР за Украиной
Любовь к 15-летней, тайный ребенок, Костомаров: как живет Илья Авербух
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 августа 2025 года
Два российских аэропорта закрыли для приема и выпуска самолетов
ЕС заподозрили в намерении загнать Россию в ловушку переговорами Трампа
День офицера России: история и значение
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.