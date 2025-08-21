Названа причина, по которой Путин может встретиться с Зеленским NYT: Путин встретится с Зеленским только для подписания капитуляции Киева

Кремль сохраняет жесткую позицию в вопросе о возможности прямых переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет The New York Times. Для Москвы такие переговоры имели бы смысл лишь для закрепления победы и принятия украинской стороной всех требований России, утверждает издание.

Эксперты полагают, что Кремль пойдет на это только для того, чтобы принять капитуляцию со стороны Киева. Встреча должна узаконить согласие Зеленского на ключевые требования Москвы, говорится в статье.

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявил, что у президента Украины нет иного выхода, кроме как пойти на утрату территорий ради достижения мира. По его словам, это общеизвестный факт. Эксперт отметил, что нынешние позиции Киева являются наилучшими, так как со временем они будут лишь ослабевать.

До этого американский президент Дональд Трамп заявлял, что если саммит на Аляске пройдет успешно, то вскоре будет проведена трехсторонняя встреча с участием США, России и Украины. При этом политик, выступая перед журналистами, подчеркнул, что пройти она должна «почти незамедлительно».