Белый дом получил детали переговорных позиций России и Украины

21 августа 2025 в 03:12

Капитолий конгресса США Капитолий конгресса США Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация США получила конкретные детали переговорных позиций Российской Федерации и Украины, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. По его словам, Вашингтон активно работает над анализом полученной информации.

Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но еще не все продумали до конца, — указал политик.

Ключевыми аспектами переговоров являются вопросы гарантий безопасности Украины и территориального размежевания. Вэнс отметил, что процесс осмысления и выработки окончательной позиции еще не завершен.

Украина хочет быть уверена в своей территориальной целостности в будущем. Русские хотят определенные территории […]. Вот в этом и заключается суть переговоров, — добавил высокопоставленный чиновник.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает дипломатические усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины. Официальные представители Белого дома заявили о взаимодействии с российскими и украинскими партнерами с целью организации двусторонней встречи.

