Страна НАТО поставила в Россию вина на рекордную сумму Евростат: Польша поставила в Россию вина на €8,3 млн

Экспорт польского вина в Россию достиг рекордной отметки в €8,3 млн (775,9 млн рублей), передает РИА Новости со ссылкой на Евростат. Это в 1,4 раза больше по сравнению с майскими показателями.

Таким образом, Польша заняла второе место среди стран Европейского Союза по объемам поставок вина в Россию, обойдя Латвию. Италия сохранила за собой лидирующую позицию, хотя ее импорт снизился на 4,6% и достиг €14,1 млн (1,3 млрд рублей).

Помимо этого, импорт португальского вина увеличился до €3,35 млн (313,2 млн рублей), а немецкого вина — до €1,5 млн (140,2 млн рублей).

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года Китай значительно увеличил импорт газа из России: объем закупок достиг $5,69 млрд (455 млрд рублей), что свидетельствует о росте поставок на 21,3% по сравнению с прошлым годом. Россия укрепила свои позиции в качестве ведущего поставщика газа в КНР, обойдя конкурентов.

До этого сообщалось, что с января по июнь 2025 года экспорт российского вина достиг $2,6 млн (208 млн рублей), что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными покупателями российского вина стали Китай, Казахстан и Турция.