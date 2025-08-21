Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 10:27

Страна НАТО поставила в Россию вина на рекордную сумму

Евростат: Польша поставила в Россию вина на €8,3 млн

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Экспорт польского вина в Россию достиг рекордной отметки в €8,3 млн (775,9 млн рублей), передает РИА Новости со ссылкой на Евростат. Это в 1,4 раза больше по сравнению с майскими показателями.

Таким образом, Польша заняла второе место среди стран Европейского Союза по объемам поставок вина в Россию, обойдя Латвию. Италия сохранила за собой лидирующую позицию, хотя ее импорт снизился на 4,6% и достиг €14,1 млн (1,3 млрд рублей).

Помимо этого, импорт португальского вина увеличился до €3,35 млн (313,2 млн рублей), а немецкого вина — до €1,5 млн (140,2 млн рублей).

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года Китай значительно увеличил импорт газа из России: объем закупок достиг $5,69 млрд (455 млрд рублей), что свидетельствует о росте поставок на 21,3% по сравнению с прошлым годом. Россия укрепила свои позиции в качестве ведущего поставщика газа в КНР, обойдя конкурентов.

До этого сообщалось, что с января по июнь 2025 года экспорт российского вина достиг $2,6 млн (208 млн рублей), что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными покупателями российского вина стали Китай, Казахстан и Турция.

поставки
Польша
Россия
вино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азиатская страна сильно нарастила поставки часов в Россию
В России оценили идею ввести черный список клиентов маркетплейсов
«Связать свою жизнь с Россией»: Захарова о растущем желании иностранцев
Российским водителям напомнили о новом правиле изъятия прав
Магнитные бури сегодня, 21 августа: что завтра, риск инфарктов, бессонница
«Результативный сброс»: Кадыров о разгроме ВСУ в Сумской области
ВСУ предупредили о новых проблемах с приходом осени
В Думе рассказали о мерах поддержки семей к школьному периоду
Эксперт объяснил причины регулярных провокаций на ЗАЭС
Пилот лишился прав после жесткой посадки гидроплана в лесу
Россиянам рассказали, почему специалистов МАГАТЭ пустили на Запорожскую АЭС
Алжирская боксерша провалила гендерный тест и закончила карьеру
Мать невесты скончалась на свадьбе дочери
Более 20 БПЛА сбили на юге России
Наклейка о России на двери ресторана вызвала громкий скандал в Румынии
В Китае подтвердили данные России о бактериологическом оружии Японии
Задолжавшая ФНС двукратная олимпийская чемпионка вернулась в Россию
Синоптик раскрыл прогноз погоды на 1 сентября в Москве
Крупные протесты прошли у штаб-квартиры Microsoft
В Федерации альпинизма РФ раскрыли, почему Наговицына застряла в горах
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.