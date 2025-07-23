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23 июля 2025 в 12:10

Россия увеличила экспорт одного алкогольного напитка

Россия в первом полугодии увеличила экспорт вина на 19%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С января по июнь текущего года Россия экспортировала вина на $2,6 млн (около 203 млн рублей), передает ТАСС со ссылкой на данные «Агроэкспорта». Увеличение поставок эксперты оценили в 19%.

В частности, за первые шесть месяцев экспорт российского вина превысил 1,8 тысячи тонн. В указанный период 2024 года речь шла о полутора тысячах тонн — около $2,2 млн (почти 171,8 млн рублей). В натуральном выражении экспорт увеличился на 16%. Главными покупателями напитка стали Китай, Казахстан и Турция.

Ранее сообщалось, что Россия в январе — мае увеличила ввоз пива из Китая до рекордных $13,5 млн (1 млрд рублей). Отмечается, что это в 1,6 раза больше прошлогоднего объема. Больше всего пива у китайцев за этот период приобрел Тайвань ($63,7 млн — 5 млрд рублей), а Мьянма потратила на пенное $28,1 млн (2,2 млрд рублей).

Кроме того, стало известно, что Венесуэла хочет поставлять в Россию собственную алкогольную продукцию. Министр внешней торговли страны Коромото Годой Кальдерон пояснила, что речь идет о роме и традиционном напитке кокуй.

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