Россия увеличила экспорт одного алкогольного напитка

С января по июнь текущего года Россия экспортировала вина на $2,6 млн (около 203 млн рублей), передает ТАСС со ссылкой на данные «Агроэкспорта». Увеличение поставок эксперты оценили в 19%.

В частности, за первые шесть месяцев экспорт российского вина превысил 1,8 тысячи тонн. В указанный период 2024 года речь шла о полутора тысячах тонн — около $2,2 млн (почти 171,8 млн рублей). В натуральном выражении экспорт увеличился на 16%. Главными покупателями напитка стали Китай, Казахстан и Турция.

Ранее сообщалось, что Россия в январе — мае увеличила ввоз пива из Китая до рекордных $13,5 млн (1 млрд рублей). Отмечается, что это в 1,6 раза больше прошлогоднего объема. Больше всего пива у китайцев за этот период приобрел Тайвань ($63,7 млн — 5 млрд рублей), а Мьянма потратила на пенное $28,1 млн (2,2 млрд рублей).

Кроме того, стало известно, что Венесуэла хочет поставлять в Россию собственную алкогольную продукцию. Министр внешней торговли страны Коромото Годой Кальдерон пояснила, что речь идет о роме и традиционном напитке кокуй.