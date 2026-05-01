В вузах России могут заморозить цены на обучение Миронов предложил снизить стоимость обучения на врачей и педагогов

Стоимость обучения в российских вузах необходимо заморозить, заявил ТАСС лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он призвал ввести верхнюю границу на цены по медицинским и педагогическим специальностям.

По его словам, вузы не должны повышать стоимость по собственному усмотрению. Он отметил значимость медицинского и педагогического образований.

Давайте хотя бы снизим цены на обучение по важнейшим специальностям, введем хоть какой-то потолок, исключим рост платы по усмотрению вузов, — сказал парламентарий.

Он рассказал о повышении стоимости на обучение в медицинских вузах на 35% за прошлый год. Однако при этом в стране сохраняется острая нехватка медиков, добавил Миронов.

И это при том, что у нас катастрофически не хватает врачей. Как и педагогов, инженеров, ученых, IT-специалистов. Отдав миллионы за дорогущее обучение, пойдут ли эти молодые специалисты работать на государство? В обычные школы и поликлиники, на госпредприятия за скромные зарплаты? Ответ очевиден, — сообщил парламентарий.

По мнению Миронова, в условиях кадрового голода подготовка специалистов становится задачей государства. Он подчеркнул, что от этого напрямую зависит суверенитет страны.

Ранее стало известно, что большая часть учеников планируют поступать на инженерные и медицинские факультеты. Отмечается, что IT-специальность на третьем месте.