Нидерланды пообещали усилить ПВО Украины Минобороны Нидерландов через Польшу отправит на Украину два ЗРК Patriot

Нидерланды направляют в Польшу две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot для поддержки Украины, сообщило Минобороны королевства. Развертывание является частью расширенной миссии НАТО. Операция рассчитана на полгода и пройдет с 1 декабря 2025 года по 1 июня 2026 года.

Министерство обороны приняло решение о переброске Киеву систем и около трехсот военнослужащих. Голландские расчеты будут задействованы в работе логистического центра в рамках инициативы Альянса по обучению и обеспечению безопасности Украины (NSATU).

Как отмечает оборонное ведомство Нидерландов, эта мера направлена на укрепление защиты восточного фланга НАТО и оказание дальнейшей помощи украинским силам. Обещанные Украине интегрированные подразделения включают в себя три различных компонента.

Помимо двух комплексов Patriot, речь идет о системах ПВО Nasams и противодействия беспилотникам. Они способны обеспечить эшелонированную противовоздушную оборону от потенциальных угроз со стороны баллистических ракет, крылатых ракет, истребителей, вертолетов и беспилотников.

Ранее сообщалось, что польский аэропорт Люблин стал хабом для поставки западного оружия Украине. Воздушная гавань уже приняла 590 грузовых рейсов, 17% из которых были с вооружением.