08 октября 2025 в 17:46

Педагог изнасиловал, а потом отравил свою ученицу

В Индии преподаватель изнасиловал свою ученицу и подмешал ей в воду яд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Индии преподаватель Вишну Дж изнасиловал свою 17-летнюю ученицу, передает Times of India. После этого он подмешал ей в воду яд.

Трагедия случилась 5 октября в поселке Сахарса. По утверждению отца пострадавшей, его дочь проходила обучение на курсах компьютерной грамотности в местном центре развития. Преподаватель начал приставать к ней и требовал пойти с ним. Получив отказ и угрозу сообщить о его действиях, мужчина избил ее и надругался.

Когда педагог заметил ухудшение состояния подростка, то быстро доставил ее в районную больницу. Однако сам скрылся, оставив девушку одну. В машине скорой помощи пострадавшая успела поделиться с бабушкой подробностями произошедшего. Подросток не выжила.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудник центра, в котором работал подозреваемый, сообщил о наличии романтических отношений между преподавателем и студенткой.

Ранее в Ульяновске мужчина изнасиловал и ограбил женщину, идущую на работу. Против него возбуждено уголовное дело, он под арестом. Правоохранители установили его генетический профиль, который совпал с ранее судимым лицом.

Индия
изнасилования
убийства
педагоги
ученики
