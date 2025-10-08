Педагог изнасиловал, а потом отравил свою ученицу

В Индии преподаватель Вишну Дж изнасиловал свою 17-летнюю ученицу, передает Times of India. После этого он подмешал ей в воду яд.

Трагедия случилась 5 октября в поселке Сахарса. По утверждению отца пострадавшей, его дочь проходила обучение на курсах компьютерной грамотности в местном центре развития. Преподаватель начал приставать к ней и требовал пойти с ним. Получив отказ и угрозу сообщить о его действиях, мужчина избил ее и надругался.

Когда педагог заметил ухудшение состояния подростка, то быстро доставил ее в районную больницу. Однако сам скрылся, оставив девушку одну. В машине скорой помощи пострадавшая успела поделиться с бабушкой подробностями произошедшего. Подросток не выжила.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудник центра, в котором работал подозреваемый, сообщил о наличии романтических отношений между преподавателем и студенткой.

