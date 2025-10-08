Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 17:59

Психиатр рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Психиатр Панов: паническая атака отличается от сердечного приступа тревогой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Паническая атака отличается от сердечного приступа чувством тревоги, рассказал психиатр Александр Панов. По его словам, переданным Pravda.Ru, чтобы помочь себе во время приступа паники, нужно сосредоточиться на дыхании.

Люди часто путают паническую атаку с сердечным приступом, но это разные механизмы. При панической атаке причина — стресс, особенности работы мозга, психогенные факторы. А при сердечном приступе страдает кровоснабжение сердца из-за закупорки артерий, — пояснил Панов.

Врач объяснил, что при инфаркте миокарда боль чаще всего давящая или распирающая и может отдавать в левую руку или область под лопаткой. Эта боль не меняется при дыхании или смене положения тела и может длиться долго. Кроме того, у пациента может наблюдаться бледность, синюшность кожи и сильная одышка.

Ранее психиатр Евгений Фомин заявил, что осенью нередко обостряются невротические расстройства, а также серьезные психические заболевания, в том числе шизофрения. Он отметил, что в этот период люди также чаще страдают от повышенной тревожности и разного рода фобий.

