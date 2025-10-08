Врач рассказала, как победить осеннюю хандру

Осеннюю хандру можно победить движением и правильным питанием, заявила врач-терапевт Анастасия Якимова. По ее словам, которые передает Readovka.news, если станет совсем плохо, нужно обратиться к специалистам.

Эксперт заявила, что главное для улучшения самочувствия — это активность и сбалансированное питание. Даже получасовая прогулка в быстром темпе ежедневно помогает бороться с усталостью и поднимает настроение. В рационе стоит сделать упор на молочные продукты, орехи, рыбу и мясо индейки, а сладким лучше не злоупотреблять.

Также специалист подчеркивает, что важно высыпаться и давать себе отдых — это повысит уровень гормонов радости — дофамина и серотонина. Например, 20 минут утром под светотерапевтической лампой могут зарядить бодростью и позитивом.

Ранее психотерапевт Юлия Ковальчук заявила, что позитивное мышление за счет стимуляции выработки дофамина поможет справиться с осенней хандрой. Она призвала ежедневно акцентировать свое внимание на чем-то хорошем, а свободное от работы или учебы время наполнять положительными эмоциями.