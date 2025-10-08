Ураганные ветра и дубак до −25 градусов? Погода в Москве зимой: чего ждать

В Москве ожидается классическая зима с устойчивыми морозами и снежным покровом в течение всего периода. Что известно о прогнозе погоды в столичном регионе в декабре, январе и феврале, ждать ли ураганных ветров и дубака до −25 градусов?

Какая погода будет в Москве зимой

По предварительным данным метеорологических центров, грядущая зима будет соответствовать климатической норме, без аномально высоких температур, но и без экстремальных похолоданий.

Согласно прогнозу, средняя дневная температура декабря в первую неделю месяца составит около −2 градусов, а ночная будет опускаться до −6 градусов. К середине месяца станет заметно холоднее. Дневные температуры установятся на уровне −5 градусов, а ночные будут колебаться от −7 до −9 градусов. Атмосферное давление в течение месяца будет в основном высоким, в среднем около 745 мм ртутного столба, а влажность воздуха достигнет 88%. Месяц ожидается преимущественно облачным, с частыми снегопадами. По данным сервиса «Яндекс Погода», в отдельные дни, например 4 декабря, дневная температура может кратковременно подниматься до −1 градуса, но в целом месяц будет морозным и снежным.

Январь 2026 года станет самым холодным месяцем зимы. Пик похолодания синоптики прогнозируют на его середину. Так, в первой декаде января дневная температура составит от −8 до −9 градусов, а ночная может опуститься до −12 градусов. Ветер в эти дни будет северным или северо-западным, умеренной силы, что усилит ощущение холода. Атмосферное давление в январе будет нестабильным, с колебаниями от 741 до 753 мм ртутного столба. Осадки в виде снега ожидаются практически ежедневно, что обеспечит устойчивый снежный покров. Лишь в некоторые дни, например 18 января, прогнозируется пасмурная погода без осадков.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первые две недели февраля будут по-зимнему морозными. Днем столбики термометров покажут от −4 до −6 градусов, а ночью будет до −12 градусов. Однако в третьей декаде месяца наметится долгожданный переход к весне. По прогнозам, в последнюю неделю месяца дневная температура впервые за долгое время стабильно перейдет в слабоотрицательную зону, достигнув от 0 до +1 градуса, а ночная составит около −5 градусов. Ветер в течение месяца будет умеренным, юго-западного направления. Атмосферное давление также останется в пределах нормы для этого времени года, в основном около 747–749 мм ртутного столба.

Таким образом, в Москве зимой ураганных ветров и дубака до −25 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге зимой

Жителей и гостей Северной столицы ожидает классическая северная зима с устойчивыми минусовыми температурами, частыми осадками и преобладающей пасмурной погодой в период с декабря 2025-го по февраль 2026 года. Синоптики прогнозируют, что грядущая зима будет соответствовать климатической норме.

В первые дни декабря дневная температура составит около нуля градусов, а ночная будет опускаться до −3 градусов. К середине месяца станет заметно холоднее. В отдельные дни днем будет около −2 градусов, а ночью столбик термометра может опуститься до −6 градусов. Месяц ожидается преимущественно пасмурным, с большим количеством дней с осадками в виде дождя и снега. Порывы ветра будут достигать 4–5 м/с, а атмосферное давление в среднем составит около 760 мм ртутного столба.

В январе 2026 года, согласно прогнозу, рассчитанному на основе многолетних наблюдений, средняя дневная температура в течение месяца будет колебаться около −5 градусов, а ночная установится на уровне −11 градусов. Пик похолодания прогнозируется на середину месяца, когда дневная температура может опускаться до −9 градусов, а ночная — до −12 градусов. Погода в январе будет характеризоваться как облачная с обильными снегопадами. Атмосферное давление ожидается в районе 754–762 мм ртутного столба.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первые две недели февраля 2026 года будут морозными. Днем температура составит от −6 до −10 градусов, а ночью будет до −12 градусов. В третьей декаде февраля наметится переход к весне. В последнюю неделю месяца дневная температура впервые за долгое время стабильно перейдет в слабоотрицательную зону, достигнув −1 градуса, а ночная составит около −4 градусов. Ветер в течение февраля будет умеренным, преимущественно юго-западного и западного направлений, со скоростью 3–4 м/с. Атмосферное давление также останется в пределах нормы для этого времени года, в основном около 756–763 мм ртутного столба.

Читайте также:

Королевская семья Британии: новости, отказ Кейт жить во дворце после рака

Магнитные бури сегодня, 8 октября: что завтра, проблемы с сердцем, боли

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России