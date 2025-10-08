Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 16:06

Диетолог назвала главную пользу облепихи

Диетолог Редина: облепиха содержит комплекс витаминов и минералов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облепиха содержит целый комплекс витаминов и минералов, а также аминокислоты, каротиноиды и флавоноиды, заявила «Вечерней Москве» диетолог Ольга Редина. По ее словам, употребление этой ягоды позволит существенно укрепить иммунитет в осенний период.

Облепиха богата магнием, кальцием, калием, железом, аминокислотами, каротиноидами и флавоноидами. В ней содержится огромное количество витаминов: А, В3, В6, В9 и С. Эта ягода оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие, — подчеркнула Редина.

Кроме того, облепиха способствует выработке коллагена и серотонина. Ягода особенно полезна для волос, кожи и ногтей. Несмотря на всю пользу этого продукта, его нельзя употреблять при язве желудка, диабете, панкреатите, камнях в почках и низком артериальном давлении, предупредила врач.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что калина, брусника, шиповник, рябина и облепиха являются настоящим природным лекарством. Парламентарий подчеркнул, что ягоды, которые созревают в сентябре и октябре, содержат уникальный комплекс витаминов и антиоксидантов.

