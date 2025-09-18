Празднование Дня города в Москве
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод

Депутат Чаплин: калина и брусника помогают укрепить иммунитет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Калина, брусника, шиповник, рябина и облепиха являются настоящим природным лекарством и помогают укрепить иммунитет, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. В разговоре с LIFE.ru парламентарий подчеркнул, что ягоды, которые созревают в сентябре и октябре, содержат уникальный комплекс витаминов и антиоксидантов.

Призываю всех россиян активнее использовать эти дары природы для укрепления здоровья своей семьи. <…> Нужно лишь не лениться и уделить время сбору этих ягод. Это гораздо полезнее и дешевле, чем покупать синтетические витамины в аптеке, — заявил он.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что сохранить здоровье мозга и улучшить кровообращение помогут сезонные ягоды, такие как черника и смородина. Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, также позволит поддержать мозговую активность.

