В Москве затопило тоннель на Волоколамском шоссе

Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе затопило, передает MK.RU. По нему приостановили движение трамваев.

На кадрах очевидцев видно, что рельсы и дорожное полотно полностью покрывает мутная вода. Для машин движение не перекрывали. Причины подтопления не уточнялись

Ранее сообщалось, что в Махачкале, Каспийске и Избербаше подтопило улицы из-за сильного дождя. На проблемные участки были направлены спасатели. При этом водителям пришлось форсировать потоки воды на дорогах.

Из-за дождей в Лакском районе Дагестана развалилась часть крепостной стены. Его глава Юсуп Магомедов пообещал восстановить сооружение. Он отметил, что для жителей района крепость — гораздо больше, чем древние камни. Это «гордость духа народа» и «связь между прошлым и будущим», пояснил Магомедов.

До этого масштабное наводнение обрушилось на Саудовскую Аравию. Под воду погрузились улицы священных городов Мекка и Медина, а также портового города Джидда. Природная катастрофа была вызвана сильными дождями. Сошедшая с каменистых выступов вода затопила города и поселки.