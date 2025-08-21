Валуев расстроился от безнаказанности провалившей гендерный тест боксерши

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев выразил свое разочарование по поводу отсутствия наказания для алжирской боксерши Иман Хелиф после провала гендерного теста на Олимпийских играх в Париже, передает «Матч ТВ». По его мнению, ее должны были лишить олимпийской медали.

У нее олимпийскую медаль не отняли. Мавр свое дело сделал. Значит, может появиться другой мавр. А будет ли он, я не могу сказать точно, — прокомментировал Валуев.

Ранее сообщалось, что трансгендерная (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) алжирская боксерша Иман Хелиф, завершила карьеру после провала гендерного теста. Решение последовало после скандалов на чемпионате мира 2023 года и Олимпийских играх в Париже, где она победила, но позже была отстранена World Boxing.

До этого Светлана Кулакова, экс-чемпионка мира по боксу, предложила алжирской спортсменке Иман Хелиф вернуть золотую олимпийскую медаль после провала гендерного теста. Она отметила, что мужчины должны соревноваться с мужчинами, а женщины — с женщинами.