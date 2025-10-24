Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 11:28

Валуев-младший объяснил, почему скрывает возлюбленную от родителей

Григорий Валуев не хочет знакомить родителей с девушкой из-за семейного запрета

Николай Валуев Николай Валуев Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Сын бывшего чемпиона мира по боксу и депутата Госдумы Николая Валуева Григорий признался, что пока не планирует знакомить свою избранницу с семьей, сообщило издание StarHit. Молодой человек объяснил эту позицию старым родительским запретом, введенным после того, как он слишком часто приводил домой новых девушек.

Во время совместного похода на презентацию фильма «Форт. Возвращение легенды» знаменитый боксер и его наследник дали комментарии относительно своего подхода к отношениям. Николай Валуев заявил, что для него главным критерием выбора партнерши для сына является его личное счастье, подчеркнув, что это личное дело самого Григория. Он также добавил, что основа крепкой семьи заключается во взаимной готовности супругов идти на уступки, не ведя подсчетов.

Что касается Григория, то он подтвердил, что в настоящее время ухаживает за девушкой, которая старше его, с которой познакомился после съемок шоу «Выживалити. Наследники». Молодой человек выразил уверенность, что интерес к нему со стороны избранницы не связан с известностью его фамилии, поскольку их общение началось в кругу друзей.

Мне лет пять назад родители сказали, что они не хотят знакомиться с моими девушками, пока я не сделаю предложение. Скорее, это из-за того, что в какой-то момент жизни я очень много людей начал водить домой. Мне сказали: стоп, хватит, — отметил Валуев-младший.

Ранее Валуев показал свою 18-летнюю дочь Ирину Валуеву. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) парламентарий опубликовал фото, сделанное во время совместной поездки за грибами.

Россия
Николай Валуев
девушки
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции началось громкое дело о шпионаже с участием экс-мэра Стамбула
Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло
Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео
Бешеный койот набросился на женщину с собакой
Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края
Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.