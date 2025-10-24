Валуев-младший объяснил, почему скрывает возлюбленную от родителей

Сын бывшего чемпиона мира по боксу и депутата Госдумы Николая Валуева Григорий признался, что пока не планирует знакомить свою избранницу с семьей, сообщило издание StarHit. Молодой человек объяснил эту позицию старым родительским запретом, введенным после того, как он слишком часто приводил домой новых девушек.

Во время совместного похода на презентацию фильма «Форт. Возвращение легенды» знаменитый боксер и его наследник дали комментарии относительно своего подхода к отношениям. Николай Валуев заявил, что для него главным критерием выбора партнерши для сына является его личное счастье, подчеркнув, что это личное дело самого Григория. Он также добавил, что основа крепкой семьи заключается во взаимной готовности супругов идти на уступки, не ведя подсчетов.

Что касается Григория, то он подтвердил, что в настоящее время ухаживает за девушкой, которая старше его, с которой познакомился после съемок шоу «Выживалити. Наследники». Молодой человек выразил уверенность, что интерес к нему со стороны избранницы не связан с известностью его фамилии, поскольку их общение началось в кругу друзей.

Мне лет пять назад родители сказали, что они не хотят знакомиться с моими девушками, пока я не сделаю предложение. Скорее, это из-за того, что в какой-то момент жизни я очень много людей начал водить домой. Мне сказали: стоп, хватит, — отметил Валуев-младший.

Ранее Валуев показал свою 18-летнюю дочь Ирину Валуеву. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) парламентарий опубликовал фото, сделанное во время совместной поездки за грибами.