Россиянку госпитализировали после взрыва на АЗС в Новосибирске

В Новосибирске женщину 1989 года рождения госпитализировали с ожогами после взрыва на автозаправочной станции самообслуживания, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на прокуратуру. Происшествие случилось на улице Ионосферная, 3/23а.

Согласно данным спасательных служб, причиной взрыва стало несоблюдение технологического регламента при выполнении операций с легковоспламеняющейся жидкостью. По факту происшествия прокуратурой организована проверка.

В настоящее время ведомство осуществляет мониторинг выполнения требований противопожарного режима. При обнаружении любых отступлений от установленных норм последуют предусмотренные законом санкции.

