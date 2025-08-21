Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд

В Краснодаре риелторы за полгода не смогли найти жилье клиентке с котом, и та потребовала возврата денег за услуги агентов через суд. Как сообщает телеканал «Краснодар», суд постановил выплатить женщине более 50 тысяч рублей.

Несмотря на предоплату за услуги, риелторы не смогли найти подходящую квартиру в течение шести месяцев. Предложенные варианты не соответствовали условиям договора, особенно потому, что владельцы жилья не разрешали домашних животных.

Клиентка потребовала возврата денег, однако риелторы вернули только часть суммы. В результате суд обязал их выплатить оставшуюся часть аванса, а также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

