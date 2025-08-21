Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 13:49

Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд

В Краснодаре женщина засудила риелторов за то, что они не нашли ей с котом жилье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре риелторы за полгода не смогли найти жилье клиентке с котом, и та потребовала возврата денег за услуги агентов через суд. Как сообщает телеканал «Краснодар», суд постановил выплатить женщине более 50 тысяч рублей.

Несмотря на предоплату за услуги, риелторы не смогли найти подходящую квартиру в течение шести месяцев. Предложенные варианты не соответствовали условиям договора, особенно потому, что владельцы жилья не разрешали домашних животных.

Клиентка потребовала возврата денег, однако риелторы вернули только часть суммы. В результате суд обязал их выплатить оставшуюся часть аванса, а также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Ранее сообщалось, что центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело двух риелторов, обвиняемых в мошенничестве при использовании материнского капитала. Предположительно, они похитили более 6 млн рублей.

услуги
риелторы
суды
кошки
