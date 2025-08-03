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03 августа 2025 в 17:56

Двух риелторов будут судить за махинации с маткапиталом

В Челябинске риелторов осудят за хищение 6 млн рублей из Соцфонда России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело двух риелторов, обвиняемых в мошенничестве при использовании материнского капитала, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Предположительно, они похитили более 6 млн рублей.

По версии следствия, риелторы сговорились с главой кредитного потребительного кооператива «Оптима капиталъ». С 2019 по 2023 год они помогли владельцам маткапитала «обналичить» 11 сертификатов, предоставив Соцфонду документы с ложной информацией.

Имущество одной из обвиняемых на сумму более 3 млн рублей арестовано. Директор кредитного кооператива уже осужден за преступление.

Ранее в Кыштыме правоохранителями было раскрыто хищение более полутора миллионов бюджетных рублей, полученных местной жительницей за «рождение ребенка». Женщина оформила на себя ребенка цыган ради материнского капитала. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

мошенничество
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