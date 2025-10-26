Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 11:38

Раскрыто, что обеспечивает «Буревестнику» неограниченную дальность полета

Военэксперт Кнутов: ядерный двигатель гарантирует «Буревестнику» сверхдальность

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» Фото: РИА Новости

Российская крылатая ракета «Буревестник» оснащена ядерной энергетической установкой, что обеспечивает большую дальность полета, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что новое вооружение может преодолеть расстояние от РФ до США.

Вместо обычного твердотопливного двигателя в «Буревестнике» используется ядерная энергетическая установка, которая обеспечивает возможность полета на большие расстояния. Судя по испытаниям, которые прошли, и тому, что озвучено начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, ракета пролетела 14 тыс. километров. Это большое расстояние, которое вполне достаточно для того, чтобы долететь от России до США. При этом ракета обходила зоны противовоздушной обороны, — объяснил Кнутов.

По мнению эксперта, это говорит о том, что те возможности, которые закладывались в ракету, чтобы сделать ее малоуязвимой, также подтверждены. Кнутов назвал «Буревестник» ракетой Судного дня. Она может использоваться как с обычной боевой частью, так и с ядерной, пояснил Кнутов. По его словам, в случае вероятности ядерного конфликта или удара по территории России такие ракеты позволят Москве гарантированно уничтожить целый ряд важнейших объектов на территории противника.

Это в первую очередь районы противовоздушной обороны, командные пункты, места дислокации воинских частей, предприятия ВПК. Успешные испытания этой ракеты означают, что она пойдет на вооружение наших войск. Если объявили о том, что испытания прошли успешно, значит, она пошла в производство. Но сколько ракет в месяц мы будем делать — это уже государственная тайна, — резюмировал Кнутов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник». Также Герасимов в ходе совещания с главой государства сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров.

ракеты
вооружения
Россия
Запад
Софья Якимова
С. Якимова
