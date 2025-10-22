Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 11:30

«Очевидный спад»: россиянки «забыли» дорогу в маникюрные салоны

Спрос на маникюрные салоны в России упал почти на 8% в 2025 году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россияне стали заметно реже посещать салоны и студии ногтевого сервиса, заявила в беседе с «Ведомостями» президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляля Садыкова. По ее словам, трафик сократился на 5–8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Если раньше спрос на маникюр рос ежегодно на 12–17%, то сейчас мы видим очевидный спад, заявила эксперт.

Согласно оценке специалистов из Analytic Research Group, два года назад российский рынок косметических и парикмахерских услуг увеличился на 12,1%, до 212,9 млрд рублей. В 2024 году он должен был вырасти еще на 4,6%, почти до 223 млрд рублей.

При этом снижение трафика салонов красоты подтверждают и сами заведения. Например, в одной из популярных сетей спрос на услуги ногтевого сервиса снизился на 6-7% за первые 10 месяцев текущего года.

Ранее стало известно, что в России фиксируется увеличение интереса к скротоксу — процедуре введения ботокса в интимные зоны. Косметологи утверждают, что эта процедура способствует разглаживанию морщин и устранению излишней потливости.

