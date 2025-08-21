В Госдуме раскрыли скрытые цели операции Израиля в Газе Депутат Будуев: операция Израиля в Газе может скрывать подготовку удара по Ирану

Израильская операция в Газе может быть прикрытием для подготовки к военному конфликту с Ираном, сообщил депутат Госдумы Николай Будуев в беседе с NEWS.ru. Он считает, что наращивание военной активности в регионе вызывает серьезную тревогу.

Будуев обратил внимание на беспрецедентные меры, предпринятые Израилем: мобилизация 60 тысяч резервистов и продление срока службы еще для 20 тысяч военнослужащих. По его мнению, подобные шаги могут свидетельствовать о подготовке к более широкому военному сценарию, выходящему за пределы сектора Газа.

Он подчеркнул, что возможное участие США в поддержке израильской операции усиливает беспокойство, учитывая тесные военные и политические связи между странами. Израиль на протяжении десятилетий рассматривается Вашингтоном как ключевой стратегический партнер на Ближнем Востоке, особенно в противостоянии с Ираном.

По словам депутата, наращивание военного давления в регионе может привести к широкомасштабной эскалации, нарушающей нормы международного права. Также он добавил, что подобные действия не способствуют миру, а лишь ведут к новым разрушениям и человеческим жертвам.

Это может привести к расширению боевых действий и усугублению гуманитарной катастрофы. Наращивание военной мощи, особенно с целью нанесения превентивных ударов, не ведет к миру и безопасности, а наоборот, открывает путь к новым жертвам и разрушениям, — отметил он.

Будуев считает, что нынешнее обострение может быть частью стратегического плана по сдерживанию иранского влияния. Однако сейчас, по его словам, основное внимание международного сообщества сосредоточено именно на событиях в Газе. Депутат призвал к отказу от любых форм агрессии и акцентировал важность поиска дипломатических решений.

Мир не может позволить себе новую масштабную войну, — предостерег парламентарий.

Ранее израильская армия объявила о призыве 60 тысяч резервистов и продлении службы еще 20 тысячам военных. Эти меры связаны с подготовкой к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона — 2» в Газе. Сообщается, что решение было согласовано с министром обороны Исраэлем Кацем.