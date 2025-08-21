Экономист раскрыл, почему зарплаты россиян отстают от инфляции

В России снижается объем ВВП, и предприятия вынуждены брать деньги из зарплат сотрудников, заявил Общественной Службе Новостей Валерий Корнеев. По его словам, у компаний нет ресурсов, чтобы брать кредиты. В связи с этим зарплаты россиян отстают от инфляции.

Сегодня предприятия для своего развития вынуждены брать деньги из зарплат людей, других источников у них нет. В инвестициях сейчас объем банковских кредитов меньше 9%, остальное предприятия вынуждены брать или из акционерного капитала, но в основном из зарплаты людей, — уточнил Корнеев.

Он отметил, что до 2011 года рост заработных плат в России устойчиво опережал инфляцию, что обеспечивало увеличение реальных располагаемых доходов населения. Эта стало возможным благодаря тому, что темпы экономического развития превышали уровень инфляции, создавая тем самым финансовые возможности для предприятий повышать оплату труда своим сотрудникам.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что для сокращения доходного разрыва в стране необходимо ограничить заработки руководителей компаний. По его мнению, такая мера поможет повысить реальные доходы наемных работников.