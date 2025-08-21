«Интрига»: депутат Колесников о месте встречи Путина и Зеленского

Место проведения возможной встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока неизвестно, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По мнению парламентария, вопрос решится в самый последний момент.

А вы знаете, что до последнего у нас интрига, и в какой-то момент мы можем удивиться, потому что как Анкоридж появился в последний момент на Аляске — никто этого не ожидал — здесь, я думаю, будет такая же история, — отметил депутат.

Парламентарий отметил, что главное — встреча должна состояться. По его словам, последнее слово о месте саммита будет за Путиным и российской стороной.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что Зеленский фактически отказался от переговоров с Путиным из-за своих заявлений о статусе русского языка. По его словам, президент Украины теперь делает все, чтобы даже гипотетическая встреча с российским лидером стала невозможна. Коц добавил, что к Зеленскому присоединились и европейцы, которые выдвигают свои варианты гарантий безопасности, неприемлемые для Москвы.