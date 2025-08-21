Американский истребитель взорвался при взлете в Малайзии Американский истребитель ВВС Малайзии взорвался в аэропорту Султана Ахмад Шаха

В Малайзии произошло чрезвычайное происшествие с американским военным самолетом, передает портал Star. Истребитель взорвался во время взлета, однако оба пилота чудом остались живы, рассказал изданию начальник полиции Паханга Датук Сери Яхая Отман.

Инцидент с истребителем McDonnell Douglas F/A-18 Hornet произошел утром в четверг, 21 августа, в аэропорту Султана Хаджи Ахмад Шаха, расположенном в городе Куантан (штат Паханг). Представители Королевских ВВС Малайзии официально подтвердили данный факт.

Мы хотели бы проинформировать вас об инциденте с истребителем F/A-18 Hornet. <…> Мы принимаем меры, — говорится в публикации.

