21 августа 2025 в 22:46

Запад уличили в попытке саботировать переговоры по Украине

Слуцкий: Запад и Зеленский саботируют мирные переговоры

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Европейские лидеры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским занимаются саботажем переговорного процесса, пытаясь превратить его в фарс, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, их действия ведут к торпедированию мирного трека.

Политик расценивает как прямую провокацию заявления о возможном размещении иностранных войск на Украине или призывы предоставить Киеву дальнобойные ракеты. Как разъяснил глава партии, это не попытка разрешить кризис, а шаг к эскалации и войне до последнего украинца.

Россия никогда не согласится на развертывание контингентов НАТО, что неоднократно подчеркивалось на высшем уровне, продолжил Слуцкий. Этот вопрос детально прорабатывался в 2022 году во время стамбульских переговоров.

Гарантии безопасности Украины не могут разрабатываться в обход российской стороны. Причем — на Аляске президент Владимир Путин отдельно отметил: Москва готова работать в этом направлении, — подчеркнул политик.

Ранее военкор Александр Коц обратил внимание, что Зеленский фактически отказался от переговоров с Путиным из-за своих заявлений о статусе русского языка. По его словам, президент Украины теперь делает все, чтобы даже гипотетическая встреча с российским лидером стала невозможна.

