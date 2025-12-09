В Госдуме отреагировали на слова Трампа о выборах на Украине

В Госдуме отреагировали на слова Трампа о выборах на Украине Депутат Слуцкий нашел здравый смысл в словах Трампа о выборах на Украине

Высказывание американского президента Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине — здравый взгляд на сложившуюся ситуацию, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет не о прессинге со стороны Вашингтона.

Это не давление со стороны Трампа, как пытаются обернуть ситуацию евроглобалисты, а здравый взгляд на происходящее и реальный расклад карт для Киева, — отметил он.

Ранее Трамп в интервью Politico заявил, что на Украине пора провести президентские выборы. По его словам, Киеву не следует нарушать избирательные процедуры, прикрываясь конфликтом с Россией.

Вместе с этим Трамп констатировал, что Украина теряет значительные территории в конфликте с Россией. Он назвал это признаком поражения Киева. Глава США добавил, что за первые десять месяцев его президентства ситуация на фронте не улучшилась.

До этого журналист Кристоф Ваннер заявил, что Украину ждет скорый крах, если поставки западной военной помощи прекратятся. По его словам, у Трампа есть все рычаги давления на Киев для заключения мирного соглашения.