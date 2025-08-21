Гениальный план Путина для ЕС, украинцев выгоняют из США: что будет дальше

Инсайдеры разгадали хитрый план президента России Владимира Путина в отношении Киева и Евросоюза, США приступили к массовой депортации украинских беженцев, трехкратной олимпийской чемпионке депутату Госдумы Ирине Родниной напомнили о старых скандалах после резонансного заявления о пенсионерах, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Путин на Аляске перехитрил всех: какие последствия ждут Украину и Евросоюз?

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске 15 августа успела стать историческим событием. С того момента Трамп много раз подчеркнул, что они с Путиным провели «очень конструктивный диалог», в ходе которого у них сложилось хорошее взаимопонимание и далеко идущие совместные планы.

Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инсайдеры подчеркивали: хотя встреча была заявлена как посвященная украинскому конфликту, на деле эта тема заняла не более 20% от обсуждений. Более важная часть осталась недоступной СМИ и не озвучивалась публично главами двух ядерных держав. Однако в последующие дни президент России успел позвонить нескольким десяткам иностранных коллег из дружественных стран, чтобы обсудить с ними итоги переговоров на Аляске.

В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, близкий Путину и Трампу, объявил, что им удалось «предотвратить третью мировую войну» — это означает, что лидеры России и США смогли найти новую конфигурацию мировой системы, которая позволит завершить конфликт на Украине.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который оказался ключевой фигурой в ходе переговоров, объявил, что российская сторона на Аляске «пошла на уступки». Инсайдеры, которые перечисляли детали российского предложения по Украине, также отмечали, что Москва смягчила позиции.

Так, якобы Россия полностью сняла возражения по поводу планов вступления Украины в ЕС. Инсайдеры предполагают, что такие «уступки» вполне объяснимы, учитывая глубинную суть хитрого плана Путина — Евросоюз исчезнет через три года. Так что Украина может готовиться вступить в ЕС, но итог ее разочарует, уверены источники

«В чем состоит план Путина-Трампа для Европы на ближайшие три года? 1. Устойчивый мир на Украине. 2. Выборы на Украине. 3. Вступление Украины в ЕС через три-пять лет. 4. Исчезновение Евросоюза через три года. 5. Невступление Украины в НАТО. 6. Мирный договор с НАТО. 7. Открытие границ и активизация торговли между Россией и США», — комментирует Telegram-канал Win/Win.

По словам Уиткоффа, Путин даже согласился включить гарантии ненападения на Европу в Конституцию России. Взамен от США ожидаются крупные уступки — прежде всего, это снижение американской военной активности в Европе. По данным инсайдеров, Трамп выведет войска США из Европы, резко поднимет стоимость участия в НАТО (пока что до 5% ВВП, однако это еще не предел) и к тому же заставит европейцев переплачивать за оружие, которое они покупают у Вашингтона.

Такими темпами экономика стран Европы в кратчайшие сроки окажется перегрета. Попытки одновременно закупать дорогое американское вооружение, развивать собственный ВПК и финансировать военную хунту на Украине станут тяжким бременем для всего Евросоюза. В конечном счете ЕС может утонуть под грузом расходов и действительно исчезнуть через несколько лет, полагают инсайдеры.

США выгоняют украинских беженцев: почему и куда их депортируют?

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) сообщила о начале депортации украинских беженцев. Ведомство опубликовало снимок, на котором видны шесть человек, трое из них в форме.

«Это фотографии украинских иммигрантов, снятые в первые минуты их возвращения домой из США», — говорится в официальном аккаунте службы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В августе этого года The Wall Street Journal писала, что около 120 тысяч украинцев, приехавших в США за последние два года, будут терять гуманитарную защиту. Издание отмечает, что речь может идти об участниках программы «Единение для Украины» (Uniting for Ukraine, U4U). По данным других американских СМИ, под угрозой выдворения находятся от 200 до 250 тысяч украинцев.

Инициативу по предоставлению временного убежища гражданам Украины запустило правительство США во время президентства Джо Байдена. Программа была предназначена для облегчения приезда и временного проживания украинцев в Соединенных Штатах. При этом беженцы должны были иметь спонсора (частное лицо, организацию или сообщество) в США, который возьмет на себя ответственность за них.

Депортация украинских беженцев в США воспримется большей частью населения как адекватные меры, считает американист, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

«Люди устали от наплыва мигрантов. Безусловно, некоторые беженцы попытаются дать взятки, чтобы их не трогали или переместили в европейские государства, а не на Украину. Иначе их с высокой вероятностью призовут в армию. Может быть, будут какие-то выступления, митинги против всего этого», — сказал политолог NEWS.ru.

Белый дом планово проводит свою политику, убежден депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Самих американцев такое положение дел порадует. Если программа, которая с 2022 года позволяла украинцам оперативно получать временную гуманитарную защиту в США, не будет продлена, то все украинские беженцы в Штатах просто окажутся вне закона», — сообщил он NEWS.ru.

Спонсорство предполагало как финансовую поддержку, так и помощь в интеграции и предоставлении жилья. Сразу после возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал несколько указов по борьбе с нелегальной миграцией. По его мнению, многие программы в этой области изначально были незаконными. В конце мая Верховный суд США разрешил приостановить программу, которая прежде позволила примерно 530 тысячам мигрантов из разных стран жить и работать в США.

Для многих украинцев, особенно мужчин, возвращение на родину будет равно отправке на фронт, подтвердил Белик.

«Формально закон запрещает депортацию в страну, где идут активные боевые действия, но и альтернативные направления, например, отправка в третьи страны, для депортированных украинцев тоже не будет позитивным моментом. Так что американская мечта для многих беженцев, ринувшихся за красочными обещаниями Байдена в Штаты, разбилась вдребезги», — заключил депутат.

Роднина разгневала россиян: с кем и почему конфликтовала именитая фигуристка

16 августа трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призвала россиян пораньше задумываться о пенсии и рассчитывать прежде всего на себя. Она заявила, что для пожилых граждан есть достаточно льгот и послаблений.

Ирина Роднина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Пенсия — это не зарплата. <…> Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — заявила Роднина.

Слова экс-спортсменки раскритиковала актриса Яна Поплавская. Она высказала мнение, что олимпийскую чемпионку следует исключить из состава Госдумы за слова о жалобах россиян на маленькую пенсию. Она считает, что Родниной нужно дать возможность прожить на эту сумму.

Это далеко не первый публичный скандал с участием Родниной. В 1974 году она и ее бывший муж фигурист Александр Зайцев начали работать с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой. За шесть лет работы под ее руководством Роднина и Зайцев не проиграли ни одного старта. После успеха на Играх в США фигуристка завершила карьеру и приступила к наставничеству.

В 1981 году олимпийская чемпионка предложила сотрудничество хореографу Елене Черкасской, которая ранее работала с Тарасовой. После этого отношения двух легенд фигурного катания испортились.

Роднина называла Тарасову слабым тренером. При этом наставник критиковала деятельность бывшей подопечной в нижней палате парламента.

«Я думаю, что к людям, работающим в Госдуме, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом», — отметила Тарасова.

Роднина в ответ заявила, что не знает, каких результатов тренер ждет от парламентариев. В апреле 2024 года Тарасова заявила в интервью Надежде Стрелец, что ей не нужна благодарность бывшей подопечной.

В 2019 году скандал разгорелся вокруг другой звезды спорта. В тот год российские одиночники остались без медалей на чемпионате мира в Японии. Роднина заявила, что неудачи соотечественников в мужском фигурном катании связаны с Евгением Плющенко.

«Мне кажется, что в свое время мы допустили какие-то системные ошибки, которые сказываются в последние годы. Связано это с Евгением Плющенко: мы его долго поднимали, осаживая других ребят, которые к этому психологически не были готовы: „Отобрался? Подождешь — у нас есть Плющенко“. Лидера, чемпиона надо растить, а ни в одном спортсмене после Плющенко я не замечала, что растет чемпион», — сказала Роднина.

Плющенко был возмущен высказыванием олимпийской чемпионки, но заявил, что не держит зла на Роднину, так как очень сильно ее уважает.

Тем временем в сентябре 2015 года депутат Госдумы Владимир Жириновский оскорбил Роднину в ходе выступления в нижней палате парламента.

«Бессовестная, сидишь здесь, фигуристка. Провал идет, вы Майдан готовите. Мы выйдем только, чтобы вас не было здесь, в Думе. Да замолчать нужно, сидеть. Лидер партии выступает. Сидит и все время мне мозги компостирует, бессовестная. Помолчите!» — сказал Жириновский.

Коллеги Родниной потребовали от главы ЛДПР публичных извинений, но вместо этого он увел всю фракцию из зала.

