Прямиком в ад: под Харьковом убили сына Чикатило — что о нем известно

Прямиком в ад: под Харьковом убили сына Чикатило — что о нем известно

В Харьковской области погиб сын серийного убийцы Андрея Чикатило, пишут СМИ. 56-летний Юрий участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Власти Украины планируют посмертно представить его к государственной награде. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как погиб сын советского потрошителя

Юрий Чикатило (Мирошниченко) был ликвидирован в Харьковской области в результате артиллерийского удара ВС России. Восемь месяцев назад он участвовал в боевых действиях в составе подразделения ВСУ, после чего был признан без вести пропавшим.

«Его группировка попала под массированный обстрел российской армией в 20 километрах от Харькова», — сообщили СМИ. Чикатило представят посмертно к ордену «За мужество» II степени.

При этом есть другие версии того, как был убит сын советского маньяка.

«Гены говорят о многом. Не исключено, что военнослужащие ВСУ испугались воевать вместе с таким человеком и убили его на всякий случай. Впрочем, возможны разные исходы», — предположил в беседе с NEWS.ru заместитель главного редактора «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин.

Как сын советского маньяка вступил в ряды ВСУ

По информации СМИ, Юрий Чикатило вступил в ряды ВСУ не из-за патриотизма — он боялся попасть в тюрьму. У сына маньяка накопились долги перед бывшей женой и банками, его искали судебные приставы и сотрудники украинской полиции.

«Чика-младший бросил семью с сыном, перестал платить алименты, набрал кредитов в украинских банках, козыряя папиным именем „борца с москалями“, но кредиты тоже не стал обслуживать. Ему пришлось прятаться от судебных приставов и коллекторов», — пишет «КП».

Юрий Чикатило провел за решеткой в общей сложности 13 лет. У него были судимости за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. Он несколько раз выходил на свободу и вновь попадал под следствие.

У сына маньяка есть трое детей от разных женщин. Чикатило-младший назвал сына Андреем в честь дедушки, так как он родился в один день с серийным убийцей.

Андрей Чикатило Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Что известно о сыне серийного убийцы Чикатило

Юрий Чикатило воевал в Афганистане. В девяностые сын маньяка занимался рэкетом. В частности, в 1990-м он напал вместе с друзьями на вьетнамских челноков, у которых украл партию поддельных часов на $10 тысяч. Впоследствии компания собиралась перепродать награбленное, но оперативники нашли злоумышленников. Суд дал Юрию Чикатило два года условно.

«Начал отмечать с друзьями дембель. В итоге, как обычно, не хватило денег — хотелось ведь и в ресторан, и девочек, и напитков хороших», — рассказал спустя годы сын маньяка в интервью украинской газете.

По данным СМИ, в ноябре 1990 года сотрудники правоохранительных органов арестовали Чикатило-старшего. После того как о его преступлениях стало известно всей стране, его семье начали угрожать соседи. Однажды они облили бензином дверь квартиры и подожгли. Через два месяца жена маньяка Феодосия, дочь Людмила и Юрий переехали в Харьков.

«Юрий женился. Денег в семье не хватало, и он пошел по пути отца. Знакомые рассказали ему, что на одном из местных заводов производят оборудование для шахт, которое на вес золота. Юрий открыл компанию, покупавшую оборудование по низкой цене. Затем оно „терялось“ при отгрузке, а „находилось“ уже в Ростове-на-Дону. По словам Чикатило-младшего, за одну такую аферу он зарабатывал около $20 тысяч», — отмечали СМИ.

В 1998 году сын маньяка обворовал квартиру знакомой. В 2004-м знакомый обвинил его в покушении на убийство. Чикатило-младший показывал для устрашения граждан свидетельство о рождении, где было указано его родство с маньяком.

Сын Андрея Чикатило гордился отцом

В 2004 году сын Чикатило, выйдя на свободу, стал часто мелькать на украинском телевидении. Он раздавал интервью прессе, рассказывал о своей судьбе и жизни отца. После смерти матери мужчина хотел переехать в США, написать книгу о Чикатило-старшем и продать ее голливудской студии, но не сложилось.

На телеканале НТВ во время встречи с родственниками жертв маньяка Юрий защищал отца.

«Отец, по сути, призывал к изменению строя. Говорил, что если бы Украина отделилась, то жила хотя бы как Польша. А так все деньги забирает Москва, это неправильно», — рассказал он журналистам.

Юрий вспоминал отца с теплом, а порой даже с гордостью. Он старался оправдать родителя, говорил, что он не убийца, а украинский националист.

«Я считаю, что отец на самом деле ни в чем не виноват. Или почти ни в чем… Хотя бы потому, что, когда в Ленинграде происходили убийства, он находился в Ростове-на-Дону, это точно. На него „повесили“ 53 трупа. Я не знаю, есть ли за ним трупы вообще, может, один-два и есть, но не столько», — говорил он.

Читайте также:

Вот у кого учился Чикатило: маньяк душил жертв в детсаду и больнице

«Он в параде участвовал»: под Петербургом поймали подъездного маньяка

Папа подруги оказался маньяком: отдых на даче обернулся изнасилованием

Охотник за волосами: в Саратове маньяк с лицом кинозвезды убивал женщин

Окунул в унитаз и изнасиловал: маньяк получил срок и сбежал из России