«В объятиях маньяка»: правозащитница о судьбе сына Чикатило

Судьба сына маньяка Андрея Чикатило Юрия оказалась исковеркана из-за преступлений отца и унаследованных психических особенностей, что в итоге привело его в тюрьму, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. По ее словам, личность формируется в окружении близких, а Юрий воспитывался, по сути, в объятиях маньяка и был свидетелем всех трагических событий.

Прошлое Андрея Чикатило повлияло на его сына. Плюс у отца Юрия Чикатило был серьезный психиатрический диагноз. Я не видела медицинских документов его сына, но очень часто такие заболевания отражаются на потомстве. Вся эта судьба ужасная. Она не могла не покалечить его, даже если бы он изначально был совершенно психически здоровым. Личность формируется в окружении близких людей, а он воспитывался, теперь мы знаем, по сути, в объятиях маньяка, затем на его глазах происходили все эти события. Он знал, что папа был расстрелян. Он знал муки тех людей, которых папа погубил, он все это знал. Все было у него исковеркано изначально, что и привело его в тюрьму, — пояснила Меркачева.

Она подчеркнула, что последующая патриотическая и общественная позиции, выразившиеся в поддержке ВСУ, также стала следствием тяжелой судьбы сына Чикатило. По словам члена СПЧ, она инициирует исследование о судьбах детей преступников, чтобы понять масштабы и закономерности этой проблемы.

Мы увидели патриотическую и общественную позиции сына Чикатило, которые выразились в том, что он встал на сторону противника. Судьба его печальна. И мы на самом деле когда-то хотели сделать исследование и вообще посмотреть, как складывается жизнь детей маньяков. Исследование до сих пор не проведено, и надо бы, я думаю, нам этим заняться, в том числе с помощью правоохранительных органов, потому что у них есть базы данных, которые они могли бы предоставить ученым, чтобы понять, какая судьба у этих людей, как они живут, — резюмировала Меркачева.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Юрий Чикатило погиб в зоне военной операции на Украине, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ. В публикации уточняется, что он был ликвидирован во время боев в Харьковской области в результате ночного артиллерийского удара ВС России. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.