Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 08:18

Раскрыта судьба сына «советского потрошителя» Чикатило, вступившего в ВСУ

SHOT: вступивший в ВСУ сын серийного убийцы Чикатило погиб под Харьковом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило 56-летний Юрий Чикатило (Мирошниченко) погиб в зоне военной операции на Украине, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает Telegram-канал SHOT. В публикации уточняется, что он был ликвидирован во время боев в Харьковской области в результате ночного артиллерийского удара ВС России. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Чикатило-младший вступил в ряды ВСУ в 2022 году — в самом начале конфликта. Восемь месяцев назад он пропал без вести после того, как его подразделение попало под массированный обстрел ВС РФ. Только сейчас его признали погибшим. Теперь Киев планирует представить его к ордену «За мужество» II степени посмертно.

По информации канала, мужчина вступил в ряды ВСУ из-за опасений угодить в тюрьму. У сына маньяка накопились долги перед бывшей женой и банками, из-за чего его искали судебные приставы и сотрудники украинской полиции.

Андрей Чикатило вошел в историю как «советский потрошитель». Он совершил 53 убийства и был казнен 14 февраля 1994 года.

О возможной гибели Чикатило-младшего стало известно в апреле. Точных данных о нем не было, но военэксперты предполагали, что он мог быть убит. В частности, капитан I ранга заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин отмечал, что с ним могли расправиться его сослуживцы из ВСУ.

маньяки
убийцы
СССР
ВСУ
СВО
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве пройдет первый в истории человечества «атомный саммит»
Россия внезапно перестала покупать картофель из Грузии
В США оценили шансы Зеленского на личную встречу с Путиным
Володин раскрыл, как Россия встретит беглых артистов в случае возвращения
Володин жестко высказался о вернувшихся в Россию релокантах
ВКС России получили партию современных истребителей Су-35С
Врач объяснил, что убивает застрявшую альпинистку Наговицыну
Кириенко вспомнил, как Путин принял волевое решение вопреки доводам юристов
В Венгрии оценили идею провести саммит России и Украины в Будапеште
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Россиянам назвали простой способ сэкономить на ремонте
Российские политики массово «переезжают» в MAX: кто в числе первых
Силовики раскрыли тактику ВСУ на Красноармейском направлении
В Сербии рассказали, как российский газ помог стране в разгар энергокризиса
Российские войска обрушили «Кинжалы» на украинскую авиабазу
Локомотив сошел с рельсов в Бурятии
ВСУ попытались проникнуть в российское приграничье
Эксперт оценил перспективы возвращения IKEA в Россию
Раскрыта судьба сына «советского потрошителя» Чикатило, вступившего в ВСУ
От рака скончался «самый милый судья в мире»
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.