Раскрыта судьба сына «советского потрошителя» Чикатило, вступившего в ВСУ

Сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило 56-летний Юрий Чикатило (Мирошниченко) погиб в зоне военной операции на Украине, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает Telegram-канал SHOT. В публикации уточняется, что он был ликвидирован во время боев в Харьковской области в результате ночного артиллерийского удара ВС России. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Чикатило-младший вступил в ряды ВСУ в 2022 году — в самом начале конфликта. Восемь месяцев назад он пропал без вести после того, как его подразделение попало под массированный обстрел ВС РФ. Только сейчас его признали погибшим. Теперь Киев планирует представить его к ордену «За мужество» II степени посмертно.

По информации канала, мужчина вступил в ряды ВСУ из-за опасений угодить в тюрьму. У сына маньяка накопились долги перед бывшей женой и банками, из-за чего его искали судебные приставы и сотрудники украинской полиции.

Андрей Чикатило вошел в историю как «советский потрошитель». Он совершил 53 убийства и был казнен 14 февраля 1994 года.

О возможной гибели Чикатило-младшего стало известно в апреле. Точных данных о нем не было, но военэксперты предполагали, что он мог быть убит. В частности, капитан I ранга заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин отмечал, что с ним могли расправиться его сослуживцы из ВСУ.