Группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО Кадыров: в зону СВО отправилась группа подготовленных добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о направлении в зону спецоперации очередной группы подготовленных бойцов-добровольцев. Они вылетели из аэропорта Грозного. Перед этим все военнослужащие прошли интенсивный курс обучения в Университете спецназа в Гудермесе.

Программа подготовки включала отработку необходимых навыков в условиях, максимально приближенных к реальным боевым. Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова полностью обеспечил добровольцев экипировкой, снаряжением и взял на себя все расходы, включая обучение и проезд. По прибытии в зону боевых действий добровольцы пополнят ряды спецподразделения «Ахмат» для выполнения поставленных задач.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 и на 10 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать Чечню с помощью беспилотных летательных аппаратов. По информации Кадырова, всего были найдены два дрона, их успешно сбили силы ПВО, пострадавших и разрушений нет.

Прежде глава Чечни передавал, что российские операторы БПЛА ежедневно уничтожают огневые точки ВСУ в районе села Работино на Ореховском направлении. По его словам, военнослужащие наносят «невосполнимый ущерб противнику».