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26 июля 2025 в 01:28

«Камня на камне не оставляют»: Кадыров раскрыл детали работы FPV-расчетов

Кадыров: «Юг-АХМАТ» ежедневно уничтожает огневые точки ВСУ в районе Работино

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru

Российские операторы БПЛА ежедневно уничтожают огневые точки ВСУ в районе села Работино на Ореховском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, военнослужащие наносят «невосполнимый ущерб противнику».

Группа операторов БПЛА батальона в ходе аэроразведки выявляет огневые точки и укрепы укрофашистов, а также фиксирует любые передвижения врага. После за дело принимаются наши FPV-расчеты. Они и камня на камне не оставляют от позиций противника, техники и живой силы, — написал Кадыров.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что на южной и юго-западной окраинах Красноармейска в ДНР начались столкновения российских и украинских войск. Бои фиксируются в окрестностях поселка Зверево и на подступах к улице Павла Поповича. Министерство обороны это не комментировало.

До этого в подконтрольном Киеву городе Херсоне российские войска нанесли авиаудар по штабу украинских сил. В момент удара в здании проходило совещание офицеров ВСУ и представителей полиции из Николаева. Украинские военные попытались эвакуироваться, но их транспортные средства были уничтожены. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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