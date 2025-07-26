Российские операторы БПЛА ежедневно уничтожают огневые точки ВСУ в районе села Работино на Ореховском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, военнослужащие наносят «невосполнимый ущерб противнику».

Группа операторов БПЛА батальона в ходе аэроразведки выявляет огневые точки и укрепы укрофашистов, а также фиксирует любые передвижения врага. После за дело принимаются наши FPV-расчеты. Они и камня на камне не оставляют от позиций противника, техники и живой силы, — написал Кадыров.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что на южной и юго-западной окраинах Красноармейска в ДНР начались столкновения российских и украинских войск. Бои фиксируются в окрестностях поселка Зверево и на подступах к улице Павла Поповича. Министерство обороны это не комментировало.

До этого в подконтрольном Киеву городе Херсоне российские войска нанесли авиаудар по штабу украинских сил. В момент удара в здании проходило совещание офицеров ВСУ и представителей полиции из Николаева. Украинские военные попытались эвакуироваться, но их транспортные средства были уничтожены. Минобороны России эту информацию не комментировало.