10 августа 2025 в 18:05

ВСУ попытались атаковать Чечню

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В ночь на 9 и на 10 августа ВСУ попытались атаковать Чечню с помощью беспилотников, написал в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Он добавил, что всего были найдены два дрона, их успешно сбили силы ПВО, пострадавших и разрушений нет.

В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет, — написал Кадыров.

Ранее глава республики заявил, что новая группа добровольцев из Чечни направилась в зону специальной военной операции. Бойцы, заключившие контракт с Минобороны РФ, вылетели из аэропорта Грозный 6 августа.

Прежде Кадыров сообщал, что российские операторы БПЛА ежедневно уничтожают огневые точки ВСУ в районе села Работино на Ореховском направлении. По его словам, военнослужащие наносят «невосполнимый ущерб противнику».

СВО
БПЛА
Чечня
Рамзан Кадыров
