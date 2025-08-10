В ночь на 9 и на 10 августа ВСУ попытались атаковать Чечню с помощью беспилотников, написал в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Он добавил, что всего были найдены два дрона, их успешно сбили силы ПВО, пострадавших и разрушений нет.

В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет, — написал Кадыров.

Ранее глава республики заявил, что новая группа добровольцев из Чечни направилась в зону специальной военной операции. Бойцы, заключившие контракт с Минобороны РФ, вылетели из аэропорта Грозный 6 августа.

Прежде Кадыров сообщал, что российские операторы БПЛА ежедневно уничтожают огневые точки ВСУ в районе села Работино на Ореховском направлении. По его словам, военнослужащие наносят «невосполнимый ущерб противнику».