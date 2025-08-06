Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Новая группа добровольцев из Чечни направилась в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Бойцы, заключившие контракт с Минобороны РФ, вылетели из аэропорта Грозный 6 августа.

Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции отправился очередной борт с добровольцами. Это мужественные и преданные своей стране граждане, — написал Кадыров.

Организацией отправки занимался председатель правительства Чечни Магомед Даудов. Все бойцы перед перелетом прошли интенсивную подготовку в университете спецназа. Кадыров подчеркнул высокий уровень их боевой готовности и мотивации.

Ранее мать главы Чечни, президент фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова получила высшую региональную награду. Она награждена знаком ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени по указу губернатора Владимира Сальдо. Власти региона высоко оценили значительный вклад Кадыровой в поддержку военного сотрудничества и помощь в выполнении задач в период СВО в регионе.

Прежде Кадыров сообщал, что российские операторы БПЛА ежедневно уничтожают огневые точки ВСУ в районе села Работино на Ореховском направлении. По его словам, военнослужащие наносят «невосполнимый ущерб противнику».

