Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 23:00

Пауки-осы в Москве: чем они опасны для взрослых и детей, откуда взялись

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские города и села заполонили необычные пауки, которых издалека можно спутать с осой. Для Москвы и ближайших регионов данные членистоногие нетипичны, мигрировать их заставила смена климата. Это, а также их внешний вид и размеры пугают жителей центральной части страны. Действительно ли они опасны для людей и как на самом деле называются — в материале NEWS.ru.

Чем пауки-осы отличаются от других сородичей

Пауки-осы обитают преимущественно в высокой траве и на кустах, рассказал NEWS.ru сотрудник биологического факультета МГУ арахнолог Федор Мартыновченко. Их научное название — аргиопы Брюнниха. Они плетут спиральные колесовидные сети в вертикальном положении, особенность которых — наличие зигзагообразных нитей, которые повышают прочность конструкции.

«Аргиопы обычно сидят в центре паутины. <…> Могут поймать и съесть довольно крупное насекомое, например кобылку (разновидность саранчовых. — NEWS.ru) или даже бабочку», — говорит арахнолог.

Сами пауки тоже достаточно крупные — туловище самки может достигать двух сантиметров в длину, говорит Мартыновченко. Осиный окрас — черные и ярко-желтые полоски — присущ именно им. Самцы же, наоборот, маленькие и невзрачные — черные с бледно-желтыми полосками, почти серые.

При каких условиях пауки-осы нападают на людей

По словам Мартыновченко, на людей аргиопы нападают только в случае опасности, например, если взять особь в руку, попытаться как-то ее раздавить или разрушить паутину.

«Но кусаются они, в общем-то, не больно. Да, они способны прокусить кожу, но укус будет менее болезненным, чем у той же осы. Конечно, может возникнуть аллергия, но это большая редкость. В 99,9% случаев никаких последствий от укуса не будет», — пояснил арахнолог.

Укус сопровождается теми же симптомами, что и осиный: местная боль, покраснение, отек и зуд, которые проходят через несколько часов. Специалисты отмечают — в зоне риска аллергики и дети. У первых укус может сопровождаться опуханием лица, отеком дыхательных путей.

«Более того, нельзя допускать, чтобы паук укусил человека в голову или шею. Последствия могут быть очень серьезными. Дети тоже очень тяжело переносят укус паука-осы», — предупреждает биолог Роман Хряпин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие регионы успели «захватить» аргиопы Брюнниха

Первые сообщения о нашествии загадочных пауков-ос стали поступать во второй половине августа. Позже выяснилось, что речь об аргиопах Брюнниха — виде, который занесен в Красную книгу.

Одними из первых на пауков пожаловались жители Челябинской области: изначально членистоногие появлялись на дачах, а затем их заметили и в городах. По состоянию на 20 августа аргиопы «захватили» 20 российских регионов, в том числе нехарактерные для их обитания.

Пауков-ос, в частности, обнаружили во Владимирской, Калужской, Липецкой, Московской, Нижегородской и Тульской областях. В столичном регионе их чаще всего замечали в Раменском, Домодедово, Королеве, Подольске и Балашихе.

Аргиопы Брюнниха считались довольно редким видом для Центральной России и были распространены в южных регионах. Специалисты полагают, что их популяция может закрепиться, если зима окажется теплой. Однако в случае суровых холодов перебравшиеся на север особи погибнут.

Почему пауки-осы оказались в Москве

В появлении пауков-ос в Центральной России этим летом нет ничего удивительного, говорит Мартыновченко. По его словам, в Москве они обитают уже по меньшей мере три года.

«Они, конечно, южные пауки. Для Москвы и области они еще относительно экзотичны. Но их появление — это не неожиданность. Да, их долгое время не было. Но в последнее время они действительно фиксируются», — отмечает собеседник NEWS.ru.

Резонанс в СМИ вокруг этих членистоногих он связывает с тем, что популяция выросла и их стали чаще встречать. Как предположил ученый, кто-то заметил необычных пауков и решил поделиться этим с прессой.

«Да, это не какие-то обычные пауки. Найти их не так-то просто. У кого-то они на дачах есть, но у большинства все же нет. А даже если они у вас и водятся, ничего страшного в них нет», — добавил специалист.

Миграцию аргиоп на север связывают с изменением климата и мягкими зимами. Похожие изменения ареалов обитания птиц и насекомых наблюдались в 50-е и 70-е годы прошлого столетия. Исследователи считают, что если зимы в Европейской России останутся такими же теплыми, то эти членистоногие закрепят за собой новый ареал обитания.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Евгений Потехин

«Жители нашего региона наблюдают пауков-ос уже не первое лето, они, как и богомолы, постепенно расселялись с юга на север и образовали на территории Московской области устойчивые популяции», — поделился глава подмосковного Министерства экологии и природопользования Тихон Фирсов.

Для перемещения на большие расстояния пауки-осы используют свою паутину в качестве паруса, это позволяет им достигать самых разнообразных мест.

«Их молодь, когда выходит из яиц и немного подрастет, вылезает на травинку или веточку, выпускает из своего брюшка длинную и тонкую паутинную нить, и их просто уносит ветром», — объяснил сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский.

Читайте также:

Бесконтрольно размножаются и пожирают все: опасные слизни заполонили Москву

Как избавиться от насекомых в доме: 10+ проверенных народных способов

Будут ли россияне есть сверчков и смогут ли эти насекомые заменить мясо

Муравьиные царства: как в России делают бизнес на насекомых

пауки
насекомые
нашествия
ученые
биологи
укусы
яды
осы
Александр Финохин
А. Финохин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский истребитель взорвался при взлете в Малайзии
«Любит напрягать»: на Украине разъяснили, что Трамп попытается навязать РФ
Пауки-осы в Москве: чем они опасны для взрослых и детей, откуда взялись
Стало известно, каким видом оружия ВСУ атаковали Енакиево
Два человека оказались в больнице из-за ударов ВСУ по Брянской области
Нетаньяху согласовал план по захвату Газы
Запад уличили в попытке саботировать переговоры по Украине
Российские силы лишили ВСУ «глаз с воздуха»
В Петербурге тушат вспыхнувший прогулочный катер
Ассоциация фермеров в ЕС указала на последствия от соглашения с США
В Грузии предостерегли внешние силы от попыток устроить переворот
По ту сторону выдачи. Как я три дня работал менеджером ПВЗ Wildberries
В зоне СВО ликвидировали высокопоставленного украинского подполковника
«Интрига»: депутат Колесников о месте встречи Путина и Зеленского
Дочь Орнеллы Мути захотела получить российский паспорт
Группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО
Площадь пожара в Крыму заняла семь тысяч гектаров
СМИ сообщили о чистках в ЦРУ из-за доклада о России
Киркоров рухнул на сцене «Новой волны»
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада
Общество

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.