Пауки-осы в Москве: чем они опасны для взрослых и детей, откуда взялись

Пауки-осы в Москве: чем они опасны для взрослых и детей, откуда взялись

Российские города и села заполонили необычные пауки, которых издалека можно спутать с осой. Для Москвы и ближайших регионов данные членистоногие нетипичны, мигрировать их заставила смена климата. Это, а также их внешний вид и размеры пугают жителей центральной части страны. Действительно ли они опасны для людей и как на самом деле называются — в материале NEWS.ru.

Чем пауки-осы отличаются от других сородичей

Пауки-осы обитают преимущественно в высокой траве и на кустах, рассказал NEWS.ru сотрудник биологического факультета МГУ арахнолог Федор Мартыновченко. Их научное название — аргиопы Брюнниха. Они плетут спиральные колесовидные сети в вертикальном положении, особенность которых — наличие зигзагообразных нитей, которые повышают прочность конструкции.

«Аргиопы обычно сидят в центре паутины. <…> Могут поймать и съесть довольно крупное насекомое, например кобылку (разновидность саранчовых. — NEWS.ru) или даже бабочку», — говорит арахнолог.

Сами пауки тоже достаточно крупные — туловище самки может достигать двух сантиметров в длину, говорит Мартыновченко. Осиный окрас — черные и ярко-желтые полоски — присущ именно им. Самцы же, наоборот, маленькие и невзрачные — черные с бледно-желтыми полосками, почти серые.

При каких условиях пауки-осы нападают на людей

По словам Мартыновченко, на людей аргиопы нападают только в случае опасности, например, если взять особь в руку, попытаться как-то ее раздавить или разрушить паутину.

«Но кусаются они, в общем-то, не больно. Да, они способны прокусить кожу, но укус будет менее болезненным, чем у той же осы. Конечно, может возникнуть аллергия, но это большая редкость. В 99,9% случаев никаких последствий от укуса не будет», — пояснил арахнолог.

Укус сопровождается теми же симптомами, что и осиный: местная боль, покраснение, отек и зуд, которые проходят через несколько часов. Специалисты отмечают — в зоне риска аллергики и дети. У первых укус может сопровождаться опуханием лица, отеком дыхательных путей.

«Более того, нельзя допускать, чтобы паук укусил человека в голову или шею. Последствия могут быть очень серьезными. Дети тоже очень тяжело переносят укус паука-осы», — предупреждает биолог Роман Хряпин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие регионы успели «захватить» аргиопы Брюнниха

Первые сообщения о нашествии загадочных пауков-ос стали поступать во второй половине августа. Позже выяснилось, что речь об аргиопах Брюнниха — виде, который занесен в Красную книгу.

Одними из первых на пауков пожаловались жители Челябинской области: изначально членистоногие появлялись на дачах, а затем их заметили и в городах. По состоянию на 20 августа аргиопы «захватили» 20 российских регионов, в том числе нехарактерные для их обитания.

Пауков-ос, в частности, обнаружили во Владимирской, Калужской, Липецкой, Московской, Нижегородской и Тульской областях. В столичном регионе их чаще всего замечали в Раменском, Домодедово, Королеве, Подольске и Балашихе.

Аргиопы Брюнниха считались довольно редким видом для Центральной России и были распространены в южных регионах. Специалисты полагают, что их популяция может закрепиться, если зима окажется теплой. Однако в случае суровых холодов перебравшиеся на север особи погибнут.

Почему пауки-осы оказались в Москве

В появлении пауков-ос в Центральной России этим летом нет ничего удивительного, говорит Мартыновченко. По его словам, в Москве они обитают уже по меньшей мере три года.

«Они, конечно, южные пауки. Для Москвы и области они еще относительно экзотичны. Но их появление — это не неожиданность. Да, их долгое время не было. Но в последнее время они действительно фиксируются», — отмечает собеседник NEWS.ru.

Резонанс в СМИ вокруг этих членистоногих он связывает с тем, что популяция выросла и их стали чаще встречать. Как предположил ученый, кто-то заметил необычных пауков и решил поделиться этим с прессой.

«Да, это не какие-то обычные пауки. Найти их не так-то просто. У кого-то они на дачах есть, но у большинства все же нет. А даже если они у вас и водятся, ничего страшного в них нет», — добавил специалист.

Миграцию аргиоп на север связывают с изменением климата и мягкими зимами. Похожие изменения ареалов обитания птиц и насекомых наблюдались в 50-е и 70-е годы прошлого столетия. Исследователи считают, что если зимы в Европейской России останутся такими же теплыми, то эти членистоногие закрепят за собой новый ареал обитания.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Евгений Потехин

«Жители нашего региона наблюдают пауков-ос уже не первое лето, они, как и богомолы, постепенно расселялись с юга на север и образовали на территории Московской области устойчивые популяции», — поделился глава подмосковного Министерства экологии и природопользования Тихон Фирсов.

Для перемещения на большие расстояния пауки-осы используют свою паутину в качестве паруса, это позволяет им достигать самых разнообразных мест.

«Их молодь, когда выходит из яиц и немного подрастет, вылезает на травинку или веточку, выпускает из своего брюшка длинную и тонкую паутинную нить, и их просто уносит ветром», — объяснил сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский.

Читайте также:

Бесконтрольно размножаются и пожирают все: опасные слизни заполонили Москву

Как избавиться от насекомых в доме: 10+ проверенных народных способов

Будут ли россияне есть сверчков и смогут ли эти насекомые заменить мясо

Муравьиные царства: как в России делают бизнес на насекомых