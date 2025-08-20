Пауки-осы в Центральной России могут оказаться временным явлением Пауки-осы могут не прижиться в Центральной России из-за сурового климата

Пауки-осы, обнаруженные в центральной части России, включая Тверскую область, могут не адаптироваться к местным суровым климатическим условиям, заявил заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета Андрей Зиновьев в беседе с ТАСС. Этих членистоногих, по его словам, занесло в регион ветром.

Это довольно необычное явление, потому что все-таки это южный паук. Он в основном характерен для таких регионов, как Кавказ или Крым. Но эти пауки могут не прижиться у нас, — заявил эксперт.

Пауки-осы, по его словам, обладают удивительной способностью преодолевать значительные расстояния, используя свою паутину в качестве паруса. Это позволяет им достигать самых разнообразных мест. Эти насекомые могут успешно закрепиться и достичь зрелости только в случае благоприятного климата.

Зиновьев отметил, что в Тверской области популяция пауков-ос может исчезнуть из-за низких температур, если не произойдет генетических изменений. Эти пауки начали появляться в новых регионах из-за временных потеплений. Аналогичные изменения ареалов обитания птиц и насекомых наблюдались в 50-х и 70-х годах прошлого столетия.

Ранее биолог София Абрамова сообщила, что укус паука-осы похож на укус осы и может быть опасен для аллергиков. Симптомы включают боль, покраснение, отек и зуд, которые быстро проходят. Для большинства людей укус не опасен, однако боль может сохраняться несколько дней.