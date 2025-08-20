Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Биолог рассказала, для кого опасен укус паука-осы

Биолог Абрамова: укус паука-осы опасен для аллергиков

Фото: Dieter Mahlke/imagebroker/Global Look Press

Укус паука-осы по болезненности сравним с атакой осы и может быть опасен для аллергиков, рассказала «Ямал-Медиа» биолог София Абрамова. По ее словам, симптомы такие же: местная боль, покраснение, отек и зуд, которые проходят через несколько часов.

Для среднестатистического человека, у которого нет ярко выраженной аллергии, опасности не несет. Поболит пару дней и пройдет, — заявила она.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области спасли жизнь шестилетнему мальчику, который начал задыхаться после укуса осы. Они оперативно доставили ребенка в больницу, где ему оказали помощь.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил, что укусы комаров могут привести к летальному исходу. По его словам, насекомые являются переносчиками трансмиссивных заболеваний.

