Биолог рассказала, для кого опасен укус паука-осы

Укус паука-осы по болезненности сравним с атакой осы и может быть опасен для аллергиков, рассказала «Ямал-Медиа» биолог София Абрамова. По ее словам, симптомы такие же: местная боль, покраснение, отек и зуд, которые проходят через несколько часов.

Для среднестатистического человека, у которого нет ярко выраженной аллергии, опасности не несет. Поболит пару дней и пройдет, — заявила она.

