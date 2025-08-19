Биолог раскрыл, насколько для человека опасны пауки-осы

Здоровому взрослому человеку не грозят страшные последствия в случае укуса паука-осы или так называемой Аргиопы Брюннихи, заявил «Вечерней Москве» биолог Роман Хряпин. В зону риска, по его словам, входят дети и аллергики — для них контакт с членистоногим может быть смертельно опасным.

Аллергикам нужно быть более внимательными. Если после укуса начинается общее недомогание, то необходимо обратиться к врачу. Также может наблюдаться опухание лица, отек дыхательных путей и подъем температуры. Более того, нельзя допускать, чтобы паук укусил человека в голову или шею. Последствия могут быть очень серьезными. Дети тоже очень тяжело переносят укус паука-осы, — предупредил Хряпин.

При этом, по его словам, паук сам никогда не нападет на человека. Животное может укусить, если напугать его или разрушить паутину. В случае, если попытаться потрогать его или взять в руки — паук станет защищаться.

Ранее сообщалось, что жители Челябинской области стали жаловаться на нашествие ядовитых пауков Аргиопы Брюнниха. Местные рассказали, что изначально членистоногие появлялись на дачах, а теперь их заметили и в городе.