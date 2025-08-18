Жители российского региона пожаловались на нашествие ядовитых пауков

Жители Челябинской области стали жаловаться на нашествие ядовитых пауков Аргиопы Брюнниха, сообщает URA.ru. Местные рассказали, что изначально насекомые появлялись на дачах, а теперь их заметили и в городе.

Аргиопа Брюнниха — вид, который занесен в Красную книгу. Укусы пауков ядовиты, однако не представляют серьезной опасности для человека. Так, укус может вызвать раздражение на коже.

Ранее огромного паука размером с ладонь нашла в огороде жительница села Омутинского в Томской области. Это может быть южнорусский тарантул, который занесен в региональную Красную книгу и является одним из крупнейших пауков России.

Кроме того, в Ульяновске 31-летняя женщина скончалась после укуса ядовитой змеи. Несмотря на недельное лечение в медицинском учреждении, спасти пациентку не удалось: она умерла от тяжелой интоксикации и аллергической реакции. Случай вызвал широкий общественный резонанс, поскольку подобные инциденты с летальным исходом в регионе происходят крайне редко.