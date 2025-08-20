Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Опасные пауки-осы «захватили» 20 регионов России

Ядовитые пауки-осы распространились по 20 регионам России

Фото: Dieter Mahlke/Global Look Press

Ядовитые аргиопы Брюнниха (пауки-осы) «захватили» 20 российских регионов, передает Lenta.ru. В том числе они встречались в областях, где не характерно появление данных членистоногих.

Пауков-ос, в частности, обнаружили во Владимирской, Калужской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях. Больше всего на опасное «соседство» жаловались жители Алтайского края, Башкирии и Владимирской области. Руководитель отдела международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология» профессор Руслан Бутовский отметил, что их популяция может закрепиться в случае теплой зимы.

Если зимой пауки не будут вымерзать, то останутся надолго. Но если будет суровая зима, то вся их популяция, которая добралась до Центральной России, может погибнуть, — констатировал профессор.

Ранее биолог Роман Хряпин заявил, что здоровому взрослому человеку не грозят страшные последствия в случае укуса паука-осы. В зону риска, по его словам, входят дети и аллергики — для них контакт с членистоногим может быть смертельно опасным. Эксперт добавил, что в случае дискомфорта после укуса паука необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

