21 августа 2025 в 21:55

В зоне СВО ликвидировали высокопоставленного украинского подполковника

ТАСС: в Днепропетровской области ликвидирован старший офицер отдела связи ВСУ

Фото: МО РФ

В Днепропетровской области уничтожен высокопоставленный офицер Вооруженных сил Украины, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Подполковник Роман Демченко занимал пост старшего офицера отдела кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Он был ликвидирован в результате ракетного удара, говорится в статье. Военный попал под обстрел 18 августа, уточнили собеседники агентства.

Появились данные о гибели подполковника ВСУ Демченко Романа Андреевича. Он занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи, — сказал источник агентства.

Ранее сообщалось, что уничтожен полигон колумбийских наемников в Сумской области, около 50 бойцов ликвидировано. ВСУ перебросили их к границе, чтобы сдержать наступление ВС России.

Многие из погибших военнослужащих ВСУ оказались младше возраста мобилизации, следует из документов украинского Генштаба, взломанных хакерской группировкой KillNet. Речь идет о бойцах от 19 до 24 лет, которые были ликвидированы с августа по ноябрь 2023 года.

